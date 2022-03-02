КМДА закликає мережі приватних аптек відновити роботу, аби кияни мали доступ до ліків

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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2 березня 2022

Київська міська державна адміністрація закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до ліків.

"Сьогодні мешканцям міста потрібні елементарні ліки. Мережа комунальних аптек на сьогодні працює. Ми закликаємо приватний бізнес відкрити аптеки для того, щоб люди могли придбати медикаменти. Місто, в свою чергу, готове всебічно цьому сприяти.

Потрібно лише звернутися до гуманітарного штабу. У складний час ми маємо об'єднуватися і допомагати один одному", – наголосив аступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Контакти штабу можна знайти на сайті.

Фото: DragonImages/Depositphotos

Наразі в місті працюють аптеки комунальної мережі "Фармація"

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