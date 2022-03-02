КМДА закликає мережі приватних аптек відновити роботу, аби кияни мали доступ до ліків

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
3739
2 березня 2022

Київська міська державна адміністрація закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до ліків.

"Сьогодні мешканцям міста потрібні елементарні ліки. Мережа комунальних аптек на сьогодні працює. Ми закликаємо приватний бізнес відкрити аптеки для того, щоб люди могли придбати медикаменти. Місто, в свою чергу, готове всебічно цьому сприяти.

Потрібно лише звернутися до гуманітарного штабу. У складний час ми маємо об'єднуватися і допомагати один одному", – наголосив аступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Реклама:

Контакти штабу можна знайти на сайті.

Фото: DragonImages/Depositphotos

Наразі в місті працюють аптеки комунальної мережі "Фармація"

Вас також може зацікавити:

Де зараз можна купити інсулін? Список аптек

"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу

Де купити ліки? Список аптек, які працюють

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2052
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2923
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20722
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій