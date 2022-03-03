Алкоголь – не заспокійливе. Чому необхідно відмовитися від випивки під час війни?

У деяких регіонах України діє так званий "сухий закон" під час воєнного стану. Якщо коротко, то зумовлено це тим, що під час війни всі люди мають тверезо мислити.

Центр громадського здоров'я докладно пояснив, чому треба відмовитися від алкогольних напоїв, коли в країні йде війна.

Одразу зазначимо, що це абсолютно законна вимога. Відповідну заборону вводять на виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" та "Про затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні".

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Алкоголь змінює роботу мозку

Одна з причин заборони продажу алкоголю – негативний вплив на здатність людини мислити та адекватно реагувати на небезпеку.

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"Алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, яка контролює думки. Найбільший вплив алкоголю відбувається на мозок, що впливає на те, як ви думаєте, відчуваєте й поводитеся", – наголосили у ЦГЗ.

У тверезому стані ми здатні пристосовуватися до ситуації і природним шляхом знижувати відчуття тривоги. Натомість, алкоголь лише "дратує" хімічні речовини у нашому мозку, що призводить до їх виснаження.

Коли алкоголь виводиться з організму, людина може відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію.

В результаті, їй потрібно буде ще більше "допінгу", щоб впоратися з неконтрольованими емоціями.

Алкоголь викликає агресію

У хмільному стані здатність людини обробляти думки та приймати раціональні рішення знижується. Це може стати передумовою до проявів насильства та агресії навіть до близьких людей.

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Багатьом людям здається, що келих вина або пива виконують роль "заспокійливого" і допомагають боротися зі стресом, але це не так. Вживання алкоголю становить загрозу не лише вашому життю, але і життю тих, хто поряд.

"Туманність" розуму

Людина через вплив алкоголю на здатність мислити не може швидко та адекватно реагувати на події та приймати виважені рішення.

Загроза травмуватися або померти

Ви не можете знати напевно, коли вам доведеться сідати за кермо, тому важливо залишатися тверезим.

У мирний час категорично заборонено користуватися машиною у стані алкогольного сп'яніння, а під час війни і поготів.

Неспокійний сон

Алкоголь погіршує якість сну, що може підвищити рівень тривожності. Не позбавляйте самі себе можливості нормально відпочити.

Несумісність з медикаментами

Життєво необхідно пам'ятати, що деякі ліки несумісні з алкоголем.

Під час війни, коли доступ до медикаментів обмежений та існують проблеми із доступом до лікаря, варто мінімізувати ризики.

Не ризикуйте власним здоров’ям заради тимчасового відчуття легкості.

Отруєння алкоголем

Крім того, не можна виключати ймовірність отруєння неякісними алкогольними напоями або сурогатом.

"Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони про його продаж, відмовтеся від ідеї випити ввечері. Замініть вживання алкоголю медитацією або хорошим та якісним сном – це буде більш помічним вам та допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація", – наголосили у ЦГЗ.

Нагадаємо, ми писали про три способи, як швидко заснути, якщо вас турбує тривожність.

Також публікували список продуктів, які необхідно мати при собі під час активних бойових дій у вашому регіоні.

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