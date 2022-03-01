Якщо ви вдома чи у бомбосховищі: список продуктів на час війни

Сьогодні мільйони людей по всій Україні змушені цілими днями перебувати у бомбосховищах та квартирах, аби уникнути небезпеки в зонах бойових дій.
Центр громадського здоров'я надав кілька порад, як налагодити харчування дітей та дорослих у районах, де тривають запеклі бої з окупантами.
Щойно вам стане відомо про тимчасову стабілізацію ситуації у вашому районі, варто скористатися нижченаведеними порадами та організувати запас продуктів для принаймні кількаденного харчування себе та своєї родини.
ЦГЗ наполегливо радить обирати продукти тривалого зберігання, враховуючи особливі дієтичні потреби кожного з членів вашої родини.
|Фото: Steklo_KRD/Depositphotos
Ось кілька рекомендацій щодо продуктів харчування, на які варто звернути увагу в магазині:
- готові до вживання м’ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди. Обов’язково подбайте про консервний ніж;
- батончики (білкові, злакові, фруктові);
- пластівці, гранола, хлібці;
- арахісове масло;
- сушені фрукти, ягоди;
- консервовані соки;
- пастеризоване молоко;
- горіхи;
- дитяче харчування (за потреби).
Вказані продукти мають довготривалий термін придатності та не потребують додаткової термічної обробки.
Раніше ми детально писали про те, яку їжу варто покласти у "тривожну валізу" та який посуд знадобиться у бомбосховищі.
Навіть якщо ви заздалегідь подбали про альтернативні пристрої для приготування їжі, все одно не варто нехтувати продуктами зі списку ЦГЗ. Деякі з них можна завжди тримати при собі – у рюкзаку або навіть кишені, особливо якщо ви в укритті не самі, а з дитиною.
Також важливо пам'ятати, що в умовах війни важко передбачити відключення електроенергії. Якщо ви зберігаєте вдома у холодильнику якісь продукти і хочете взяти їх до бомбосховища, упевніться в їх придатності до вживання.
Якщо ви сумніваєтесь у безпеці цих продуктів, краще взагалі відмовитися від них.
Крім того, у ЦГЗ нагадали кілька ключових правил безпечного зберігання та вживання їжі:
- зберігайте їжу в закритих контейнерах,
- тримайте в чистоті посуд для приготування та споживання їжі,
- не споживайте будь-яку їжу, яка була забруднена,
- не вживайте їжу, що зберігалася при кімнатній температурі протягом двох годин або більше, або ж має незвичайний запах, колір або текстуру,
- не вживайте консерви з банок, які здулися або іржаві, навіть якщо продукт всередині виглядає безпечним,
- для приготування дитячої суміші використовуйте лише кип’ячену або бутильовану воду.
Нагадаємо, ми повідомляли, як зібрати "тривожну валізу", якщо ви евакуюєтесь самі, з дітьми, на машині або ж пішки. Ви матеріалу ви дізнаєтесь про найнеобхідніше, що необхідно брати для дітей та дорослих.
Крім того, ми писали, як правильно громадянам одягнутися для евакуації, що робити з тваринами та куди їхати, коли зібрали найнеобхідніші речі.
Також важливо пам'ятати про психологічний стан дітей, які поряд з вами. Ми пояснювали, як правильно говорити з дітьми про війну.
Вас також може зацікавити:
Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі
Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки
Як годувати грудну дитину і чим замінити суміш під час війни? Поради лікарки
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.