Якщо ви вдома чи у бомбосховищі: список продуктів на час війни

Сьогодні мільйони людей по всій Україні змушені цілими днями перебувати у бомбосховищах та квартирах, аби уникнути небезпеки в зонах бойових дій.

Центр громадського здоров'я надав кілька порад, як налагодити харчування дітей та дорослих у районах, де тривають запеклі бої з окупантами.

Щойно вам стане відомо про тимчасову стабілізацію ситуації у вашому районі, варто скористатися нижченаведеними порадами та організувати запас продуктів для принаймні кількаденного харчування себе та своєї родини.

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ЦГЗ наполегливо радить обирати продукти тривалого зберігання, враховуючи особливі дієтичні потреби кожного з членів вашої родини.

Фото: Steklo_KRD/Depositphotos

Ось кілька рекомендацій щодо продуктів харчування, на які варто звернути увагу в магазині:

готові до вживання м’ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди. Обов’язково подбайте про консервний ніж;

батончики (білкові, злакові, фруктові);

пластівці, гранола, хлібці;

арахісове масло;

сушені фрукти, ягоди;

консервовані соки;

пастеризоване молоко;

горіхи;

дитяче харчування (за потреби).

Вказані продукти мають довготривалий термін придатності та не потребують додаткової термічної обробки.

Раніше ми детально писали про те, яку їжу варто покласти у "тривожну валізу" та який посуд знадобиться у бомбосховищі.

Навіть якщо ви заздалегідь подбали про альтернативні пристрої для приготування їжі, все одно не варто нехтувати продуктами зі списку ЦГЗ. Деякі з них можна завжди тримати при собі – у рюкзаку або навіть кишені, особливо якщо ви в укритті не самі, а з дитиною.

Також важливо пам'ятати, що в умовах війни важко передбачити відключення електроенергії. Якщо ви зберігаєте вдома у холодильнику якісь продукти і хочете взяти їх до бомбосховища, упевніться в їх придатності до вживання.

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Якщо ви сумніваєтесь у безпеці цих продуктів, краще взагалі відмовитися від них.

Крім того, у ЦГЗ нагадали кілька ключових правил безпечного зберігання та вживання їжі:

зберігайте їжу в закритих контейнерах,

тримайте в чистоті посуд для приготування та споживання їжі,

не споживайте будь-яку їжу, яка була забруднена,

не вживайте їжу, що зберігалася при кімнатній температурі протягом двох годин або більше, або ж має незвичайний запах, колір або текстуру,

не вживайте консерви з банок, які здулися або іржаві, навіть якщо продукт всередині виглядає безпечним,

для приготування дитячої суміші використовуйте лише кип’ячену або бутильовану воду.

Нагадаємо, ми повідомляли, як зібрати "тривожну валізу", якщо ви евакуюєтесь самі, з дітьми, на машині або ж пішки. Ви матеріалу ви дізнаєтесь про найнеобхідніше, що необхідно брати для дітей та дорослих.

Крім того, ми писали, як правильно громадянам одягнутися для евакуації, що робити з тваринами та куди їхати, коли зібрали найнеобхідніші речі.

Також важливо пам'ятати про психологічний стан дітей, які поряд з вами. Ми пояснювали, як правильно говорити з дітьми про війну.

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