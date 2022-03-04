Якщо вибухне АЕС: що робити, як їсти й пити при радіаційній аварії? Інструкція

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 березня 2022

Російські окупанти захопили й обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа.

Вони спершу навіть не пускали пожежників, але, на щастя, ДСНС вдалося ліквідувати вогонь.

Якби на ЗАЕС сталася аварія, українців довелося б евакуювати, але до того часу важливо було б вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що потрібно робити при радіаційній аварії.

 Фото АЕС ілюстративне. TTstudio/Depositphotos

Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.

Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами. 

Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення. 

Через радіаційний вплив у людини можуть порушуватися життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту тощо), може розвиватися променева хвороба. 

Що робити при радіаційній аварії? 

Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. 

Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. 

Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. 

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. 

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби. 

Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. 

Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу. 

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання. 

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Виходьте лише у разі нагальної потреби. 

Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички. 

НЕ роздягайтеся на вулиці.

НЕ сідайте на землю.

НЕ купайтеся у відкритих водоймах.

НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу

Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. 

Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини. 

Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. 

НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому. 

НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. 

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою. 

Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною

Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг

Як безпечно харчуватися та пити воду?

ВОДА

Вживайте воду лише з перевірених джерел. 

Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. 

Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. 

Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. 

Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. 

Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. 

"Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", – кажуть у ЦГЗ.

ЇЖА

Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання. 

Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері. 

Як правильно їсти?

  • Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. 
  • Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. 
  • Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Йодопрофілактика

Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.

Протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років – частину таблетки (0,04 г). 

Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3-5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років – 1-2 краплі.

Нагадаємо, раніше вчені пояснювали, що буде, якщо ворог вдарить по Чорнобильській АЕС.

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