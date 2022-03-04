Якщо вибухне АЕС: що робити, як їсти й пити при радіаційній аварії? Інструкція

ОНОВЛЕНО 26.06.2023
Російські окупанти захопили й обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа.
Вони спершу навіть не пускали пожежників, але, на щастя, ДСНС вдалося ліквідувати вогонь.
Якби на ЗАЕС сталася аварія, українців довелося б евакуювати, але до того часу важливо було б вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, що потрібно робити при радіаційній аварії.
|Фото АЕС ілюстративне. TTstudio/Depositphotos
Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.
Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами.
Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення.
Через радіаційний вплив у людини можуть порушуватися життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту тощо), може розвиватися променева хвороба.
Що робити при радіаційній аварії?
✅ Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.
✅ Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці.
Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.
✅ Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі.
Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
✅ Заберіть всередину домашніх тварин.
✅ Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
✅ Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях.
✅ Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.
✅ Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.
✅ Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?
|Фото: VitalikRadko/Depositphotos
✅ Виходьте лише у разі нагальної потреби.
✅ Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.
❌ НЕ роздягайтеся на вулиці.
❌ НЕ сідайте на землю.
❌ НЕ купайтеся у відкритих водоймах.
❌ НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.
✅ Після повернення додому зніміть верхній шар одягу.
Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.
✅ Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини.
✅ Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.
❌ НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому.
❌ НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
✅ Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою.
✅ Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.
✅ Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
✅ Одягніть чистий одяг.
Як безпечно харчуватися та пити воду?
ВОДА
✅ Вживайте воду лише з перевірених джерел.
✅ Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою.
Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.
❌ Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.
✅ Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.
✅ Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.
✅ Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.
✅ Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.
"Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", – кажуть у ЦГЗ.
ЇЖА
✅ Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання.
✅ Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.
Як правильно їсти?
- Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.
- Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.
- Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.
Йодопрофілактика
Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.
✅ Протягом 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років – частину таблетки (0,04 г).
✅ Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3-5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років – 1-2 краплі.
Нагадаємо, раніше вчені пояснювали, що буде, якщо ворог вдарить по Чорнобильській АЕС.
Вас також може зацікавити:
Ніякого льоду, мазі чи алое: що робити при термічних опіках? Інструкція
Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві? Інструкція МОЗ
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.