Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня

Яна Осадча журналіст
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5 березня 2022

У Київському центрі крові наразі не приймають донорів, забори крові поновлять 9 березня 2022 року.

У центрі крові столиці оголосили перерву, щоб донори відпочили, а лаборанти обстежили та переробили вже набрану кров, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"Наразі запасів не просто достатньо – таких резервів за мирних часів робити не вдавалося ніколи", – кажуть у центрі.

Здати кров можна з 9 березня, її будуть приймати на правому та лівому березі Києва.

  Фото: ginasanders/Depositphotos

Адреси, за якими можна здати кров:

  • вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правий берег);
  • вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівий берег).

Інформація та довідки: 093 199 34 16; 044-453-73-55.

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