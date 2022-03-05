Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня

У Київському центрі крові наразі не приймають донорів, забори крові поновлять 9 березня 2022 року.
У центрі крові столиці оголосили перерву, щоб донори відпочили, а лаборанти обстежили та переробили вже набрану кров, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
"Наразі запасів не просто достатньо – таких резервів за мирних часів робити не вдавалося ніколи", – кажуть у центрі.
Здати кров можна з 9 березня, її будуть приймати на правому та лівому березі Києва.
|Фото: ginasanders/Depositphotos
Адреси, за якими можна здати кров:
- вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правий берег);
- вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівий берег).
Інформація та довідки: 093 199 34 16; 044-453-73-55.
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