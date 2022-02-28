Крові вистачає: поки потребують донорів з негативним резус-фактором

З 28 лютого центри крові переводяться до фази "утримання запасів" і заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.
"Щиро дякуємо за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як Збройних Сил України та силових відомств, так і потреб мирного населення!", – пише відомство.
Наразі запаси компонентів крові повністю забезпечують потреби медичної системи, кажуть у МОЗ.
|Фото: Karolina Grabowska/Pexels
Водночас за необхідності міністерство планує ще звертатися до українців із проханням про донацію крові.
Інформацію про це будуть публікувати на офіційних сайтах і сторінках у соцмережах МОЗ та Українського центру трансплант-координації.
Нагадаємо, медики просять донорів крові не йти у центри, а реєструватися на донацію через систему DonorUA.
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