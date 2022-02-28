Не йдіть до центрів: медики просять донорів крові записуватися через DonorUA

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 лютого 2022

З міркувань безпеки медики просять не йти до центрів здачі крові, а реєструватись у донорський резерв і чекати запрошення.

Записатись у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Приходити в центри крові варто лише після того, як з вами зв’яжуться координатори.

Водночас інформацію про потреби в крові можна дізнатися на сторінці DonorUA.

Фото: ginasanders/Depositphotos

"Станом на сьогодні потреба у крові у центрах крові закрита. В усіх областях України наразі сформовані запаси крові усіх груп та резусів. 

Київський міський центр крові дякує всім, хто відгукнувся на заклик здати кров та вже став донором", – кажуть у КМДА.

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