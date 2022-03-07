Гендиректор ВООЗ закликав окупантів забезпечити гуманітарні коридори для українців

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Аданом Гебреєсус публічно закликав окупантів припинити вогонь та організувати гуманітарні коридори.

Про це очільник ВООЗ заявив у Twitter.

"Для здоров’я нам потрібен мир. На основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо України я прошу Російську Федерацію взяти на себе зобов’язання щодо припинення вогню, що передбачає безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує.

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Мирне вирішення проблеми можливе", – написав він.

Фото: УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook подякував очільнику ВООЗ за таку позицію.

"12 днів війни терористи не припиняють обстрілювати лікарні та автомобілі екстреної медичної допомоги і медиків.

Це поза межами людського розуміння і це зло має бути покараним!", – додав міністр.

Із проханням припинити вогонь і відкрити коридори до окупантів також звертався Папа Римський Франциск.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти перешкоджали відкриттю гуманітарних коридорів для українців, як потребують допомоги.

Водночас вони заявили, що відкриють гуманітарні коридори з Києва, Маріуполя, Харкова і Сум до Росії та Білорусі.

Наразі "зелені коридори" необхідні для мешканців:

Сумської області (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка)

Чернігівської області (східна та північна частини області)

Харківської області (уся область, крім південно-східної частини)

Київської області (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка)

Миколаївської області (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями)

Запорізької області (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями)

Херсонської області (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями)

Луганської та Донецької області.

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