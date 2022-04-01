Киян закликають не жартувати 1 квітня зі здоров'ям і не втрачати тверезий розум

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 квітня 2022

У день сміху та жартів у Києві почали продавати алкоголь. Проте керівництво столиці закликає з розумом користуватися новою можливістю.

"Міська влада вітає киян із 1 квітня і нагадує, що в умовах воєнного стану не варто жартувати зі своїм здоров'ям і втрачати тверезий розум", зазначають у фейсубк-сторінці столичної мерії.

У КМДА нагадують, що за перших сигналів повітряної тривоги необхідно йти в укриття.

Рішення про дозвіл продажу спиртного ухвалила Київська міська державна адміністрація 31 березня.

 Thom Masat / Unsplash

Кияни зможуть купити алкоголь з 11 ранку до 16 години. Придбати напої можна у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

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