Киян закликають не жартувати 1 квітня зі здоров'ям і не втрачати тверезий розум

У день сміху та жартів у Києві почали продавати алкоголь. Проте керівництво столиці закликає з розумом користуватися новою можливістю.
"Міська влада вітає киян із 1 квітня і нагадує, що в умовах воєнного стану не варто жартувати зі своїм здоров'ям і втрачати тверезий розум", – зазначають у фейсубк-сторінці столичної мерії.
У КМДА нагадують, що за перших сигналів повітряної тривоги необхідно йти в укриття.
Рішення про дозвіл продажу спиртного ухвалила Київська міська державна адміністрація 31 березня.
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Кияни зможуть купити алкоголь з 11 ранку до 16 години. Придбати напої можна у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
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