Де їли, там і в туалет ходили: що російські окупанти залишили після себе у Тростянці. ВІДЕО

Російські окупанти залишили в у звільненому 26 березня українськими військовими місті Тростянець Сумської області руїни та купу сміття, а самі жили в таких умовах, в яких в Україні не тримають навіть свиней.

Українські рятувальники, які розбирають завали та шукають вибухові пристрої, побачили побут російських військових, розповідають на каналі "Український свідок".

Переховувались окупанти на нульовому поверсі бомбосховища.

"В одному місці у них був і туалет, і кухня, і ванна. Там де спали, вони і в туалет ходили," – розповідає рятувальник.

На руїнах міста дуже символічно виглядає напис на розбитій машині окупантів

В місці, де знаходилися росіяни, – купа сміття та бруду. У раковині лежать макарони.

"Їли їх звідти", – говорять здивовані хлопці.

На підлозі серед сміття валяється розтоптана георгіївська стрічка.

"Це треба бачити, і запах чути. Перебували вони тут 3 тижні. І це тільки 10% сміття, яке вони залишили після себе. Весь автовокзал в смітті. Колії, підвальні приміщення, склади, всі куточки", – каже представник ДСНС.

На руїнах міста дуже символічно виглядає напис на розбитій машині окупантів: "Росія – сила".

Зараз в місті рятувальники не тільки розбирають завали, що виникли від вибухів, та шукають людей, які могли під ними опинитися.

Макарони по-російськи

У Тростянці загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.

По всьому місту також працюють сапери.

Людям допомагають собаки, які можуть розшукати, як вибуховий пристрій, так і людину.

Зас-ли весь автовокзал!

"Ми обслідували одну територію завалу – ліву та праву, на другий день обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди," – розповідає рятувальник.

Людей – ані мертвих, ані живих – під зруйнованими спорудами не знаходили.

Росія окупувала місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року.

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