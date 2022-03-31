Де їли, там і в туалет ходили: що російські окупанти залишили після себе у Тростянці. ВІДЕО

Російські окупанти залишили в у звільненому 26 березня українськими військовими місті Тростянець Сумської області руїни та купу сміття, а самі жили в таких умовах, в яких в Україні не тримають навіть свиней.

Українські рятувальники, які розбирають завали та шукають вибухові пристрої, побачили побут російських військових, розповідають на каналі "Український свідок".

Переховувались окупанти на нульовому поверсі бомбосховища.

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"В одному місці у них був і туалет, і кухня, і ванна. Там де спали, вони і в туалет ходили," – розповідає рятувальник.

На руїнах міста дуже символічно виглядає напис на розбитій машині окупантів

В місці, де знаходилися росіяни, – купа сміття та бруду. У раковині лежать макарони.

"Їли їх звідти", – говорять здивовані хлопці.

На підлозі серед сміття валяється розтоптана георгіївська стрічка.

"Це треба бачити, і запах чути. Перебували вони тут 3 тижні. І це тільки 10% сміття, яке вони залишили після себе. Весь автовокзал в смітті. Колії, підвальні приміщення, склади, всі куточки", – каже представник ДСНС.

На руїнах міста дуже символічно виглядає напис на розбитій машині окупантів: "Росія – сила".

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Зараз в місті рятувальники не тільки розбирають завали, що виникли від вибухів, та шукають людей, які могли під ними опинитися.

Макарони по-російськи

У Тростянці загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.

По всьому місту також працюють сапери.

Людям допомагають собаки, які можуть розшукати, як вибуховий пристрій, так і людину.

Зас-ли весь автовокзал!

"Ми обслідували одну територію завалу – ліву та праву, на другий день обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди," – розповідає рятувальник.

Людей – ані мертвих, ані живих – під зруйнованими спорудами не знаходили.

Росія окупувала місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року.

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