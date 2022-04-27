У світі зареєстрували майже 200 випадків гепатиту невідомого походження у дітей

У світі зареєстрували 190 випадків гострого гепатиту у дітей, причина виникнення якого невідома.

140 з них виявили у Європі, переважно у Великій Британії, інші зареєстрували в Ізраїлі та США, повідомляє The Guardian.

Перші випадки у Великій Британії були зафіксовані ще в січні 2022 року.

Захворіли діти у віці від одного місяця до 16 років. 17 дітей потребували пересадки печінки.

Фото: garagestock/Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я також повідомила про щонайменше одну смерть у зв’язку зі спалахом хвороби.

Гепатит – це інфекційне захворювання, яке спричинює один із вірусів хвороби, але їх не виявили у дітей

Серед симптомів – жовтяниця, діарея та біль у животі.

Директор громадського здоров’я Шотландії Джим Макменамін каже, що наразі дослідники намагабться зрозуміти причини спалаху.

Одна з теорій, яку досліджує Агентство охорони здоров’я Великої Британії, полягає в тому, що причина важких захворювань серед дітей – відсутність контакту з поширеним аденовірусом, який зазвичай викликає розлад шлунку та застуду, під час пандемії COVID-19.

Також вчені з’ясовують, що саме викликає важке захворювання: мутація аденовірусу або його "тандем" з іншим вірусом, зокрема с Sars-CoV- 2, який викликає COVID-19.

Чиновники Великої Британії заявили, що ніякого зв’язку зі спалахом гепатиту та з вакцинацією проти COVID-19 немає, адже ніхто із інфікованих дітей не отримав щеплення.

Тим часом, випадки гепатиту продовжують реєструвати в різних країнах.

Про дитину з гострим захворюванням печінки невідомого походження також повідомили в Японії. Дитина мала негативний результат на аденовірус та COVID-19.

У Канаді також заявили, що розслідують випадки тяжкого гострого гепатиту невідомого походження у маленьких дітей.

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