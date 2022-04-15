COVID-19 йде на спад: Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

В Україні пандемія коронавірусу пішла на спад, у лікарнях знаходиться 2,9 тисяч хворих на COVID-19.

Але водночас частина медзакладів у зоні бойових дій не може надавати коректну статистку через завантаженість.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час всеукраїнського телемарафону 15 квітня.

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"На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім відбувся спад до 2,5 тисяч, зараз в останній тиждень квітня в нас 400 випадків на добу", – каже він.

Фото: xerox123.mail.ua/Depositphotos

Утім, цю статистику не можна вважати абсолютно точною, адже частина закладів, за словами міністра, не може подавати свої дані про кількість випадків.

"Сьогодні Донецькій, Луганській і Харківській областям не до звітувань по COVID-19, навіть якщо там і будуть випадки, вони не будуть подавати цю інформацію", – зазначив Ляшко.

За даними МОЗ, у більшості людей хвороба проходить у легкій формі, а вакциновані обходяться без госпіталізації. Проте все ще трапляються складні випадки захворювання, які потребують кисневої і реанімаційної допомоги.

"Люди продовжують вакцинуватись, можливо не в таких кількостях як нам хотілось, за березень вакцинувалось 355 тисяч людей, за квітень у нас 77 тисяч людей", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, у 5 областях України відновлюють роботу мобільних бригад, які вакцинуватимуть людей проти COVID-19.

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