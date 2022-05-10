ВООЗ припинить усі заходи в Росії та обдумає закриття офісу в Москві

Всесвітня організація охорони здоров’я підтримала резолюцію, проєкт якої подала Україна.

У ВООЗ пообіцяли вивчити можливості переносу офісу з Москви, а також відмовились від семінарів, коференцій та інших заходів у РФ.

Документ під назвою "Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я в Україні та в сусідніх країнах, спричинена агресією РФ" ухвалили члени Європейського регіонального комітету ВООЗ.

43 країни проголосували "за" та лише три – РФ, Білорусь і Таджикистан – "проти".

Фото ілюстративне: ВООЗ

Що передбачає резолюція?

Члени Єврокомітету ВООЗ домовились:

вивчити можливості переносу Європейського офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб із Москви за межі РФ;

призупинити проведення в РФ всіх заходів (конференцій, семінарів, зустрічей) під егідою ВООЗ;

винести питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну та, як наслідок, виникнення надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я на засідання 75-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

"Держава, яка вбиває тисячі наших громадян, на руках якої кров понад 200 українських дітей, просто не може мати голос у ВООЗ", – коментують у Міністерстві охорони здоров’я України.

Нагадаємо, раніше Україна подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ запит, який підписали 38 держав.

У ньому були, зокрема, такі вимоги: закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у Росії, засудити російську агресію, заморозити право голосу РФ в організації.