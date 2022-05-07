Україна закликає ВООЗ закрити офіс у Москві

Міністерство закликає Всесвітню організацію охорони здоров’я закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у Росії.

Йдеться про переміщення Європейського офісу ВООЗ з Москви за межі РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Україна вже подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ відповідний запит, який підписали 38 держав.

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"Росія, яка цинічно вбиває тисячі мирних українських громадян, кулі якої забрали життя щонайменше 10 медиків та ще 40 поранили, просто не може представляти офіс Організації, яка покликана охороняти здоров'я", – прокоментував Віктор Ляшко позицію України.

Фото: Skorzewiak/Depositphotos

За словами міністра, переміщення Європейського офісу з території РФ буде ще одним сигналом, що ВООЗ та її члени дійсно засуджують всі жахіття, які Росія вчиняє на українській території.

У проєкті резолюції, яку подала Україна, також є вимога засудити військові дії РФ, через які українська сфера охорони здоров'я потерпає вже третій місяць.

Україна продовжить наполягати на замороженні права голосу Росії у ВООЗ та відстороненні її від виконавчого комітету Організації.

"Згадані питання будуть розглянуті на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка відбудеться 10-11 травня 2022 року", – кажуть у МОЗ.

ВООЗ розгляне питання про закриття офісу в РФ10 травня, повідомляє Reuters.

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Ймовірно, ВООЗ попросить регіонального директора Ганса Клюге вивчити питання про "можливе переміщення" Європейського офісу з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями за межі Росії.

Однак три дипломатичні та політичні джерела стверджують, що резолюція не передбачає жорстких санкцій проти країни-агресора.

Зокрема, відсторонення Росії від правління глобальної агенції охорони здоров’я ООН та тимчасове заморожування її права голосу.

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