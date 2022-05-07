Україна закликає ВООЗ закрити офіс у Москві

Міністерство закликає Всеукраїнську організацію охорони здоров’я закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у Росії.

Йдеться про переміщення Європейського офісу ВООЗ з Москви за межі РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Україна вже подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ відповідний запит, який підписали 38 держав.

"Росія, яка цинічно вбиває тисячі мирних українських громадян, кулі якої забрали життя щонайменше 10 медиків та ще 40 поранили, просто не може представляти офіс Організації, яка покликана охороняти здоров'я", – прокоментував Віктор Ляшко позицію України.

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За словами міністра, переміщення Європейського офісу з території РФ буде ще одним сигналом, що ВООЗ та її члени дійсно засуджують всі жахіття, які Росія вчиняє на українській території.

У проєкті резолюції, яку подала Україна, також є вимога засудити військові дії РФ, через які українська сфера охорони здоров'я потерпає вже третій місяць.

Україна продовжить наполягати на замороженні права голосу Росії у ВООЗ та відстороненні її від виконавчого комітету Організації.

"Згадані питання будуть розглянуті на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка відбудеться 10-11 травня 2022 року", – кажуть у МОЗ.

ВООЗ розгляне питання про закриття офісу в РФ10 травня, повідомляє Reuters.

Ймовірно, ВООЗ попросить регіонального директора Ганса Клюге вивчити питання про "можливе переміщення" Європейського офісу з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями за межі Росії.

Однак три дипломатичні та політичні джерела стверджують, що резолюція не передбачає жорстких санкцій проти країни-агресора.

Зокрема, відсторонення Росії від правління глобальної агенції охорони здоров’я ООН та тимчасове заморожування її права голосу.

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