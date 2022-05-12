Може прийти новий штам з Китаю: Радуцький каже, що Україна ще не перемогла COVID-19

Україна ще не подолала COVID-19. На добу подекуди реєструють 6-7 тис. випадків захворювання.

Про це повідомив голова комітету Верховної ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі телемарафону 12 травня.

"На жаль, ми не подолали COVID-19. Випадків захворювання стало менше через те, що на фронті та на окупованих територіях люди не мають можливості тестуватися", – говорить він.

Радуцький також зазначив, що новий штам вірусу, який вирує в Китаї, з’явиться і в Україні.

"Ми сьогодні бачимо дуже погані новини з Китайської Республіки, де сьогодні новий штам вже вирує. Раніше після Китаю штам з’являвся в Європі. Маємо розуміти, що до нас він теж прийде", – каже він.

За словами Радуцького, сьогодні лікарям легше боротися з хворобою, ніж два роки тому.

"МОЗ разом із міжнародними партнерами забезпечив ліками прямої дії проти COVID. Так, це нові ліки Pfiyzer. Міністр Ляшко казав, що вони є в Україні", – розповідає Михайло Радуцький.

Однак голова комітету закликав українців не нехтувати протиепідеміологічними заходами.

"Я розумію, що маски зараз не дуже реально. Але дистанція, обробка рук нікому не завадять", – говорить Радуцький.

У Китаї через спалах захворювання на підвид штаму Омікрон COVID-19 ввели жорсткий карантин.

Уряд країни продовжує дотримуватися політики "нульової толерантності" до вірусу.

Людям забороняють виходити з дому, поки в громаді не буде жодного випадку захворювання протягом 3 днів.