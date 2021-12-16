Україна закупить таблетки від COVID-19 компанії Pfizer – Ляшко 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 грудня 2021

Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19.

Йдеться про інноваційний препарат "Паксловід" (PAXLOVID), розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня. 

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. 

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Використання цих ліків дозволяє не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику. 

 Фото: tish1/Depositphotos

"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень. 

При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших 5 днів", – зауважив очільник міністерства. 

Раніше у Pfizer запевнили, що їхня нова пігулка на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.

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