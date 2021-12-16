Україна закупить таблетки від COVID-19 компанії Pfizer – Ляшко

Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19.

Йдеться про інноваційний препарат "Паксловід" (PAXLOVID), розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.

Використання цих ліків дозволяє не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

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"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень.

При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших 5 днів", – зауважив очільник міністерства.

Раніше у Pfizer запевнили, що їхня нова пігулка на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.

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