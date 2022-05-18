Кузін розповів, який ризик нового спалаху COVID-19 в Україні

В Україні найближчим часом не очікується спалахів COVID-19.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він також назвав причини того, чому не буде зростання захворюваності.

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За його словами, в Україні, попри воєнний стан, продовжують нагляд за тими штамами, які циркулюють нашою територією.

Ігор Кузін

З початку війни провели понад 750 досліджень.

"За результатами такого моніторингу ми фіксуємо лише превалювання штаму Омікрон. Поки нічого незвичайного немає",– каже Кузін.

Також головний санлікар наголошує, що влітку люди більше перебувають на свіжому повітрі, а не у закритих приміщеннях. А це зменшує ризики захворіти на COVID.

Окрім того, більшість штамів потрапляють у країну через міграцію населення та міжнародні подорожі.

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"І хоча багато українців зараз повертаються з-за кордону, але йдеться про сусідні до нас країни. Тож поки жодних хвиль коронавірусу ми не очікуємо", – пояснив головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна, на жаль, ще не подолала COVID.