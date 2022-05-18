Кузін розповів, який ризик нового спалаху COVID-19 в Україні

Яна Осадча журналіст
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18 травня 2022

В Україні найближчим часом не очікується спалахів COVID-19.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він також назвав причини того, чому не буде зростання захворюваності.

За його словами, в Україні, попри воєнний стан, продовжують нагляд за тими штамами, які циркулюють нашою територією.

 Ігор Кузін

З початку війни провели понад 750 досліджень.

"За результатами такого моніторингу ми фіксуємо лише превалювання штаму Омікрон. Поки нічого незвичайного немає",– каже Кузін.

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Також головний санлікар наголошує, що влітку люди більше перебувають на свіжому повітрі, а не у закритих приміщеннях. А це зменшує ризики захворіти на COVID.

Окрім того, більшість штамів потрапляють у країну через міграцію населення та міжнародні подорожі.

"І хоча багато українців зараз повертаються з-за кордону, але йдеться про сусідні до нас країни. Тож поки жодних хвиль коронавірусу ми не очікуємо", – пояснив головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради України з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна, на жаль, ще не подолала COVID.




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