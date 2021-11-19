В лабораторії США випадково знайшли флакони з написом "натуральна віспа": що в них було насправді

У США працівник лабораторії, яка проводить дослідження вакцин, знайшов 15 флаконів з написом "натуральна віспа".

Лаборант побачив флакони, коли прибирав у морозильній камері. Працівник був у рукавичках і масці, коли знайшов флакони, пише The Guardian.

Жодних ознак того, що чоловік міг заразитися хворобою, немає – вміст флаконів був неушкоджений.

Довідка: віспа – вірусне захворювання. Один з найголовніших її симптомів є висипання на шкірі, які наповнюються гноєм, та перетворюються на струпи. Хвороба вбила понад 300 мільйонів людей з початку ХХ століття. Віспу знищили наприкінці 1970-х років.

Згодом перевірка Центру контролю та профілактики захворювань США показала, що це не був вірус, який викликає захворювання. Це була коров’яча віспа, яку використовують для виготовлення вакцин, повідомляє CNN.

Вірус коров’ячої віспи використовується для виготовлення вакцини проти віспи, і, власне, є джерелом слова "vax" (вакцина).

"Немає жодних доказів того, що флакони містять вірус вітряної віспи, який викликає віспу", – повідомили у центрі.

Офіційно зразки віспи можуть зберігатися лише в двох місцях у світі: розташованих в Атланті та Росії.

Віспа, яка колись вбивала третину своїх жертв, була оголошена ліквідованою в 1980 році після узгодженої глобальної кампанії вакцинації.

Це означає, що такого вірусу більше не існує в дикій природі, і зберігається він лише у лабораторії.

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