ВООЗ скликає термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі

Всесвітня організація охорони здоров’я скликає термінове засідання, щоб обговорити спалах мавпячої віспи, яка уразила вже понад 100 людей в Європі.

Про це повідомляють The Telegraph і Reuters з посиланням на свої джерела.

Водночас у ВООЗ зазначили, що проводять щоденні зустрічі щодо віспи мавп, оскільки вірус продовжує поширюватися по всьому світу, пише The Independent з посиланням на прессекретаря організації.

Ймовірно, основними темами розмови буде те, як поширюється вірус та його розповсюдженість серед геїв і бісексуалів, а також ситуація з вакцинацією.

Хвороба, вперше виявлена у мавп, зазвичай поширюється при тісному контакті і рідко поширюється за межі Африки, тому ця серія випадків викликала занепокоєння.

Водночас малоймовірно, що ВООЗ оголосить надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я, як це було з COVID-19.

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Фахівці також можуть обговорювати, чи слід щепити людей, які контактували з інфікованими, вакциною проти віспи Bavarian Nordic, відомою як Jynneos у США та Imvanex у Великій Британії.

Дані показують, що ця вакцина знижує ризик захворювання людини на 85%. Якщо людина отримує укол протягом 4 днів після зараження, вакцина може змінити перебіг інфекції та покращити прогноз.

Віспа мавп зазвичай є легким вірусним захворюванням, серед симптомів якої – лихоманка та характерні висипи.

Нагадаємо, в країнах світу, зокрема, у Великій Британії зафіксували спалах віспи мавп, яка поширена у Західній і Центральній Африці.