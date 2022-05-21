Що буде з мавпячою віспою у Європі? Прогноз ВООЗ

Спалах рідкісного вірусу мавпячої віспи поширюється по Європі, тому кількість інфікованих може збільшитися в найближчі місяці.

Про це заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге, повідомляє The Guardian.

За останні тижні випадки захворювання були виявлені в європейських країнах, зокрема Португалії та Швеції, а також у США, Канаді та Австралії.

Клюге назвав поширення вірусу "нетиповим".

"У всіх, крім одного, останніх випадків немає відповідної історії подорожей до районів, де віспа мавп є ендемічною", – додав він.

Фото: CDC

За словами представника ВООЗ, поширення мавпячої віспи у Європі може прискоритися, враховуючи початок літа з фестивалями й масовими зібраннями.

Також передачі вірусу може сприяти той факт, що деякі сексуально активні люди, у яких фіксують вірус, спершу не мають симптомів.

Багато випадків мавпячої віспи були зафіксовані у геїв та бісексуалів, які мають секс із чоловіками – ВООЗ досліджує цей факт, кажуть в організації.

Наразі більшість випадків захворювання – серед чоловіків, які мали статеві контакти з чоловіками та зверталися у клініки інтимного здоров’я.

У зону ризику зараження віспою мавп також входять, зокрема, мандрівники, що повернулись з Африки та ті, хто вживав м'ясо диких тварин або торкався до них, пише Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Інкубаційний період триває від 6 до 16 днів. Найчастіше помітні такі симптоми, як лихоманка, озноб, головний біль, біль у м’язах, перевтома, характерні висипи (пухирі) на тілі.

Рівень летальності коливається від 1% до 15%, а найскладніше переносять це захворювання діти.

Водночас Радуцький наголошує, що хвороба передається обмежено, лише при тривалому контакті.

"Інфікування, як правило, проходить через тісний контакт. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, сльозову оболонку очей, носа або рота.

Захворювання передається при контакті з інфікованою твариною (мавпа, щур, білка), від інфікованої людини людині або через предмети – одяг, постільна білизна", – наголошує він.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) нагадують, що для боротьби з мавпячою віспою можна використовувати вакцину проти звичайної віспи – її ефективність проти віспи мавп складає 85%.

"На даний час ситуація з розповсюдженням віспи мавп не виглядає занадто загрозливою, однак є ризики мутації вірусу, що може призвести до серйозніших наслідків.

Навіть під час війни Україна має бути готовою до нових біологічних загроз. Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, і разом з МОЗ готуємо відповідні заходи", – каже Радуцький.

Нагадаємо, ВООЗ скликала термінове засідання, щоб обговорити мавпячу віспу, яка уразила понад 100 людей у Європі.

Перший випадок мавпячої віспи у Великої Британії підтвердили у пацієнта, який нещодавно їздив до Нігерії.

20 травня загальна кількість випадків зараження у Британії сягнула 20. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що більшість випадків є легкими.

"І я можу підтвердити, що ми закупили додаткові дози вакцин, які ефективні проти віспи мавп", – написав він у Twitter.

Раніше Франція, Бельгія та Німеччина повідомили про свої перші випадки віспи мавп, а Італія підтвердила 3 випадки захворювання.

В Австралії мавпячу віспу спочатку зафіксували у людини, яка повернулася з подорожі Британією.

У Бельгії підтвердили щонайменше 3 випадки віспи мавп, пов’язані з масштабним фестивалем фетишу Darklands Festival в Антверпені, повідомили його організатори.

Французька влада заявила, що вірусом заразився 29-річний чоловік, а Клюге повідомив, що іспанська влада зафіксувала 21 випадок віспи у Мадридському регіоні, більшість з яких пов’язана з сауною для геїв у центрі столиці.

Ймовірно, ці цифри ще включили в загальнонаціональний підрахунок.