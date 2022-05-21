Дефіцит ліків, тиск на медиків: Ляшко розповів, що відбувається з лікарнями під окупацією

У тимчасовій окупації перебувають 235 лікарень та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Кабінету міністрів 20 травня.
МОЗ розробляє для них вказівки щодо роботи під окупацією спільно з СБУ, оскільки окупанти все більше тиснуть на керівництво лікарень.
За словами міністра, лікарям в окупації продовжують видавати зарплату, якщо є належний зв’язок з керівництвом для проведення платежів.
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|Фото: Віктор Ляшко
За лютий-травень лікарні у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд гривень.
У МОЗ немає даних щодо виплат за квітень лише по 18 закладах, оскільки їхнє керівництво не виходить на зв'язок.
Найбільшою проблемою наразі є забезпечення регіонів в тимчасовій окупації необхідними ліками та медичними виробами, наголошує Віктор Ляшко.
Росія блокує постачання ліків, зокрема життєво необхідних, з підконтрольних Україні територій.
Окупанти використовують штучно сформовані складнощі для доставки ліків, що створюють дефіцит, а також проблеми з паливом, щоб примушувати українців до колабораціонізму.
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"І це ще один із з багатьох злочинів проти людяності, які вчиняють терористи з російської федерації на території України.
Адже, відповідно до норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни, держава-окупант у співробітництві з органами місцевої влади (обраними відповідно до українського законодавства) зобов'язана забезпечувати необхідну медичну допомогу населенню", – наголошує Ляшко.
Це означає, що на окупованих територіях медичні заклади та аптеки мають працювати і надавати необхідні послуги пацієнтам.
Також мають проводитися профілактичні заходи для запобігання поширенню інфекційних захворювань.
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Натомість окупанти лише руйнують медичні заклади.
У тимчасово окупованих областях, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, було зруйновано 79 лікарень і пошкоджено 132 об’єкти закладів охорони здоров’я.
Найбільше пошкоджень зазнала Донеччина – там було бовністю зруйновано 74 об’єкти.
Вартість лише їх відновлення становить не менше 20 млрд гривень, каже Ляшко.
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