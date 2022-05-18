"Єдина вижила в укритті": лікарі розповіли історію порятунку 10-річної Вероніки з Вугледара

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 травня 2022

9 квітня російські окупанти прицільним вогнем із танка накрили сховище дев’ятиповерхівки у Вугледарі на Донеччині.

У цьому будинку проживали рідні Вероніки, якій сьогодні виповнилося 10 років. 

Вероніка – єдина, хто вижила в укритті того дня, розповідають лікарі Першого медичного об’єднання Львова.

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На жаль, батько дівчинки, її бабуся та дядько із дружиною загинули.

"Як потім сказали сусіди: мабуть, дорослі останньої миті накрили її собою", – говорять медики.

 Вероніка єдина, хто вижила в укритті
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Саме сусіди знайшли поранену дівчинку під завалами і впізнали за шрамом на лікті. 

Вони поховали рідних Вероніки на подвір’ї місцевої церкви.

Дівчинку ж відправили до Дніпра, а потім – до лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

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 Сьогодні дівчинці виповнилося 10 років

Уламок снаряду потрапив дитині в голову, на лівій руці відірвало великий палець, а праву руку – частково паралізувало.

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 Сусіди впізнали Вероніку за шрамом на лікті

"У нас Вероніка уже місяць. Позаду у неї операція: команда офтальмологів успішно усунула дефект повіки та сітківки ока, аби зберегти його функцію", – розповідають медики.

Згодом на дівчинку чекає ще одне втручання: уламок снаряду досі перебуває в голові дитини.

Наразі його не можна видаляти: лікарі чекають, доки загоїться рана.

 З маленькою пацієнткою працюють реабілітологи

З маленькою пацієнткою працюють реабілітологи – Вероніка уже робить перші кроки і вчиться ходити заново.

Також до дівчинки починає повертатися пам’ять.

 А ще Вероніку у Львові знайшов її дядько

А ще Вероніку у Львові знайшов її дядько – він приїжджає до неї з Києва.

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 Нині у маленької пацієнтки свято

"Нині у нашої маленької пацієнтки свято. Їй виповнилося 10 років. Зранку Веронічка задмухала свічки на торті і загадала бажання: швидше одужати…

Нехай всі її мрії збуваються, а час тамує біль", – кажуть лікарі.

 Вероніка загадала бажання: швидше одужати

Нагадаємо, львівські нейрохірурги врятували життя 9-річній Софійці із Миколаєва, яка отримала поранення голови через вибух російського снаряду.

А у столичній лікарні "Охматдит" медики допомагають12-річній Кірі з Маріуполя.

Вона отримала осколкове поранення, втратила батька і ледь вирвалася з тимчасово окупованого Донецька, куди її вивезли окупанти.

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