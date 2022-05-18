"Єдина вижила в укритті": лікарі розповіли історію порятунку 10-річної Вероніки з Вугледара

9 квітня російські окупанти прицільним вогнем із танка накрили сховище дев’ятиповерхівки у Вугледарі на Донеччині.
У цьому будинку проживали рідні Вероніки, якій сьогодні виповнилося 10 років.
Вероніка – єдина, хто вижила в укритті того дня, розповідають лікарі Першого медичного об’єднання Львова.
На жаль, батько дівчинки, її бабуся та дядько із дружиною загинули.
"Як потім сказали сусіди: мабуть, дорослі останньої миті накрили її собою", – говорять медики.
|Вероніка єдина, хто вижила в укритті
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Саме сусіди знайшли поранену дівчинку під завалами і впізнали за шрамом на лікті.
Вони поховали рідних Вероніки на подвір’ї місцевої церкви.
Дівчинку ж відправили до Дніпра, а потім – до лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.
|Сьогодні дівчинці виповнилося 10 років
Уламок снаряду потрапив дитині в голову, на лівій руці відірвало великий палець, а праву руку – частково паралізувало.
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|Сусіди впізнали Вероніку за шрамом на лікті
"У нас Вероніка уже місяць. Позаду у неї операція: команда офтальмологів успішно усунула дефект повіки та сітківки ока, аби зберегти його функцію", – розповідають медики.
Згодом на дівчинку чекає ще одне втручання: уламок снаряду досі перебуває в голові дитини.
Наразі його не можна видаляти: лікарі чекають, доки загоїться рана.
|З маленькою пацієнткою працюють реабілітологи
З маленькою пацієнткою працюють реабілітологи – Вероніка уже робить перші кроки і вчиться ходити заново.
Також до дівчинки починає повертатися пам’ять.
|А ще Вероніку у Львові знайшов її дядько
А ще Вероніку у Львові знайшов її дядько – він приїжджає до неї з Києва.
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|Нині у маленької пацієнтки свято
"Нині у нашої маленької пацієнтки свято. Їй виповнилося 10 років. Зранку Веронічка задмухала свічки на торті і загадала бажання: швидше одужати…
Нехай всі її мрії збуваються, а час тамує біль", – кажуть лікарі.
|Вероніка загадала бажання: швидше одужати
Нагадаємо, львівські нейрохірурги врятували життя 9-річній Софійці із Миколаєва, яка отримала поранення голови через вибух російського снаряду.
А у столичній лікарні "Охматдит" медики допомагають12-річній Кірі з Маріуполя.
Вона отримала осколкове поранення, втратила батька і ледь вирвалася з тимчасово окупованого Донецька, куди її вивезли окупанти.
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