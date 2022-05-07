Гебрейесус: Україні потрібен мир – ліки, які ВООЗ не здатна надати

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 травня 2022

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що мир ліки, які зараз потрібні Україні найбільше. При цьому зазначив, що ВООЗ не здатна їх надати.

Про це Гебрейесус розповів під час брифінгу 7 травня у Києві.

Гендиректор ВООЗ запевнив, що організація "робитиме все, що тільки зможе" для того, аби підтримати українську систему охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни.  

"Я хочу сказати міністру (охорони здоров'я Віктору Ляшку – ред.) і всьому народу України: ВООЗ підтримує вас, ми з вами. Ми робитимемо все, що тільки можемо для того, щоб підтримати уряд у його зусиллях щодо лікування поранених, а також зміцнення системи охорони здоров'я в Україні.

 Фото: Ale_Mi/Depositphotos

Але є одні ліки, які ВООЗ не здатна надати і які потрібні Україні більше за будь-які інші. І це мир. А тому ми продовжуємо закликати Російську Федерацію зупинити цю війну", – наголосив Гебрейесус.

Гендиректор ВООЗ стверджує, що організація надала "достатньо" ліків та обладнання для надання медичної допомоги понад 650 тисячам українців та 15 дизель-генераторів для електрозабезпечення лікарень та інших закладів охорони здоров'я.

"Ми також створили три центри на заході України для підтримки медичної евакуації забезпечили безпечну медичну евакуацію пацієнтів, в тому числі тих, хто страждає від раку, для їхнього лікування за межами України", – розповів Гебрейесус.

При цьому офіс ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань у Росії станом на 73 день війни в Україні залишається відкритим.  

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