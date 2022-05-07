Гебрейесус: Україні потрібен мир – ліки, які ВООЗ не здатна надати

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що мир – ліки, які зараз потрібні Україні найбільше. При цьому зазначив, що ВООЗ не здатна їх надати.

Про це Гебрейесус розповів під час брифінгу 7 травня у Києві.

Гендиректор ВООЗ запевнив, що організація "робитиме все, що тільки зможе" для того, аби підтримати українську систему охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни.

"Я хочу сказати міністру (охорони здоров'я Віктору Ляшку – ред.) і всьому народу України: ВООЗ підтримує вас, ми з вами. Ми робитимемо все, що тільки можемо для того, щоб підтримати уряд у його зусиллях щодо лікування поранених, а також зміцнення системи охорони здоров'я в Україні.

Але є одні ліки, які ВООЗ не здатна надати і які потрібні Україні більше за будь-які інші. І це мир. А тому ми продовжуємо закликати Російську Федерацію зупинити цю війну", – наголосив Гебрейесус.

Гендиректор ВООЗ стверджує, що організація надала "достатньо" ліків та обладнання для надання медичної допомоги понад 650 тисячам українців та 15 дизель-генераторів для електрозабезпечення лікарень та інших закладів охорони здоров'я.

"Ми також створили три центри на заході України для підтримки медичної евакуації забезпечили безпечну медичну евакуацію пацієнтів, в тому числі тих, хто страждає від раку, для їхнього лікування за межами України", – розповів Гебрейесус.

При цьому офіс ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань у Росії станом на 73 день війни в Україні залишається відкритим.

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