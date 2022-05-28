Нервові тики у дітей: як розпізнати та допомогти

Війна несе в собі додаткове навантаження на несформовану дитячу психіку.
Одним з проявів реакції на стрес є нервові тики – різкі неконтрольовані рухи або звуки.
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік рекомендацій щодо збереження психічно-емоційного стану.
"Наслідками можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та різних тривожних станів. Тому батьки та близькі мають докласти всіх зусиль, аби мінімізувати негативний вплив психотравматичних факторів війни", – пояснюють у МОЗ.
|Ілюстративне фото. Автор: Lopolo / Depositphotos
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Типи розладів:
- транзиторний тиковий розлад. Може проявлятися голосовими чи моторними тиками, триває до року;
- хронічний моторний тиковий розлад – триває понад рік. Проявляється без вокального компонента;
- синдром Туретта. При цьому розладі фізичні та звукові тики відбуваються одночасно. Зустрічається у хлопчиків у 10 разів частіше, ніж у дівчат.
Причинами можуть бути емоційне перезбудження, порушення харчування, режиму та погані звички, спадкова схильність.
|Інфографіка від МОЗ
Щоб допомогти дитині, треба спробувати її відволікти, але за нагоди варто звернутися до спеціаліста.
|Інфографіка від МОЗ
У Міністерстві радять не допускати дітей молодших за 10 років до перегляду новин. Та за можливості уникати їхнього обговорення в присутності малечі.
Спеціалісти радять створювати більше ігрових моментів, а до сховища брати книги, казки чи розмальовки.
Як зібрати антитривожну валізку, ми писали тут.
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