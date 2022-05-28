Нервові тики у дітей: як розпізнати та допомогти

Війна несе в собі додаткове навантаження на несформовану дитячу психіку.

Одним з проявів реакції на стрес є нервові тики – різкі неконтрольовані рухи або звуки.

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік рекомендацій щодо збереження психічно-емоційного стану.

"Наслідками можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та різних тривожних станів. Тому батьки та близькі мають докласти всіх зусиль, аби мінімізувати негативний вплив психотравматичних факторів війни", – пояснюють у МОЗ.

Ілюстративне фото. Автор: Lopolo / Depositphotos

Типи розладів:

транзиторний тиковий розлад . Може проявлятися голосовими чи моторними тиками, триває до року;

. Може проявлятися голосовими чи моторними тиками, триває до року; хронічний моторний тиковий розлад – триває понад рік. Проявляється без вокального компонента;

– триває понад рік. Проявляється без вокального компонента; синдром Туретта. При цьому розладі фізичні та звукові тики відбуваються одночасно. Зустрічається у хлопчиків у 10 разів частіше, ніж у дівчат.

Причинами можуть бути емоційне перезбудження, порушення харчування, режиму та погані звички, спадкова схильність.

Інфографіка від МОЗ

Щоб допомогти дитині, треба спробувати її відволікти, але за нагоди варто звернутися до спеціаліста.

Інфографіка від МОЗ

У Міністерстві радять не допускати дітей молодших за 10 років до перегляду новин. Та за можливості уникати їхнього обговорення в присутності малечі.

Спеціалісти радять створювати більше ігрових моментів, а до сховища брати книги, казки чи розмальовки.

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