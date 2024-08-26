Яким буває головний біль і що його викликає: 5 найпоширеніших типів

Біль у голові може свідчити про небезпечні стани в організмі

Час від часу всі відчувають головний біль, який може варіюватися за силою і супутніми симптомами. У деяких випадках стан може виникати самостійно або вказувати на негативні явища в організмі.

Попри неприємні відчуття, які супроводжують головний біль, у більшості випадків вони не є небезпечними, зазначають у IFLScience.

Науковці встановили настільки багато видів головних болів, що для того, аби розібратися з кожним їхнім різновидом, довелося би витратити не одну годину.

Однак п’ять типів головного болю виникають найчастіше. Зазвичай їх класифікують на первинний, який виникає сам собою, та вторинний – з’являється як симптом або ознака основного захворювання.

Серед первинних виділяють головний біль напруги, мігрень та кластерний біль. До другої групи науковці відносять стани, спричинені впливом на організм зневоднення, а також кофеїну.

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Головний біль напруги

Цей різновид головного болю часто вважають найпоширенішим. При згадці про неприємні відчуття в голові зазвичай згадують саме біль напруги.

Він вирізняється тупим болем, схожим на тиск, який відчувається так, ніби голову обв’язали чимось тугим.

Вчені достеменно не встановили причину цього типу болю, оскільки він може виникати за різноманітних обставин, як-от під час стресу, сильного стиснення щелепи або навіть утримання голови в одному положенні протягом тривалого часу.

Історично вважали, що головний біль напруги – наслідок напруження м’язів плечей, шиї та голови. Однак нещодавно науковці з’ясували, що напруга м’язів може бути не першопричиною, а наслідком головного болю, під час яких хімічні речовини в мозку збільшують шляхи активації неприємних відчуттів.

Мігрень

Попри те, що мігрень класифікують як первинний головний біль, вона не обов’язково має його включати.

Багато людей можуть переживати стан мігрені і без цього симптому. Натомість наявність головного болю може бути досить інтенсивною і включати пульсуючі відчуття з одного боку голови. Неприємні симптоми при цьому можуть тривати кілька годин поспіль.

У світі понад 10% людей страждають від мігрені, але дослідники не мають відповіді на те, що її спричиняє.

Водночас вчені встановили потенційні тригери мігрені, зокрема зміни погоди, раціону та брак сну. Проте науковцям досі не вдалося зрозуміти, як вони впливають на фізіологію людини – викликають зміни в кровоносних судинах мозку та балансу нейромедіаторів – молекул, завдяки яким здійснюється передача електричного імпульсу від нервових клітин.

Кластерний головний біль

Порівняно з іншими типами головного болю, кластерний зустрічається значно рідше. Він характеризується раптовим та сильним болем з одного боку голови. Часто він виникає навколо ока й іноді супроводжується набряком або опущенням повік.

Подібно до головного болю напруги та мігрені, вчені точно не знають, що викликає кластерний біль. Вважається, що він пов’язаний з вивільненням нейромедіаторів та нейропептидів – молекул, більшість з яких забезпечують передачу нервових імпульсів.

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Науковці стверджують, що ці молекули при кластерному типу виникають у збільшеній кількості в частинах головного мозку:

тригемінано-судинній системі – п’ятої пари черепних нервів, яка відповідає за чутливість обличчя, оболонки головного мозку і його кровоносних судин;

трійчасто ветегативному рефлексі, що відіграє роль у паталогічних станах, як-от головний первинний головний біль;

гіпоталамусі, який бере участь у регуляції кровообігу.

Вплив зневоднення

Вечір після відпочинку за алкогольним напоєм або недостатнє вживання води можуть призвести до неприємного головного болю, спричиненого дегідратацією, також відомою як зневоднення.

"Зневоднення саме по собі може спричинити головний біль, але часто загострює основні захворювання, такі як первинні розлади головного болю або інші стани, що залежать від балансу рідини", – зазначають науковці.

Один з наукових підходів, який пояснює зв’язок між зневодненням та головним болем стосується мембранних шарів, які покривають мозок. На відміну від самого органу, вони мають больові рецептори.

Вчені припускають, що вихід рідини з мозку при зневодненні може створювати напругу в мембранних шарах. Це, ймовірно, запускає "рецептори болю" та спричиняє головний біль.

Наслідки вживання кофеїну

Кофеїн може полегшувати головний біль, але також призводити до нього через те, що впливає на кровоносні судини в мозку.

Він може допомогти в тому випадку, коли біль викликаний розширенням кровоносних судин у мозку, які посилюють кровообіг та збільшують тиск на нерви.

Зокрема, деякі знеболювальні засоби містять кофеїн – добавку, яка додатково допомагає полегшити біль на 5-10% більше пацієнтів завдяки звуженню кровоносних судин.

Однак раптове припинення регулярного споживання кофеїну здатне призвести до розширення кровоносних судин і появи неприємних симптомів, як-от головного болю.

Коли слід звернутися до лікаря?

У більшості випадків головні болі не мають викликати занепокоєння.

Однак за допомогою до кваліфікованого спеціаліста варто звернутися, якщо неприємні відчуття виникають раптово й інтенсивно посилюються. Вчені називають такі випадки громоподібним головним болем.

Цей стан часом супроводжується нудотою, блюванням та зміною психічного стану.

Громоподібний головний біль може бути ознакою небезпечних для життя процесів у мозку, як-от розриву кровоносної судини, утворення тромбів або інфекції

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Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!