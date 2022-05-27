Кашлюк у дітей: які симптоми і коли потрібно вакцинувати малюка? Інструкція МОЗ

Кашлюк – це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему і проявляється в сильних нападах кашлю.
Ці напади можуть тривати місяцями й навіть призводити до зупинки дихання у дитини, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.
Уникнути важких проявів хвороби та ускладнень дозволяє вакцинація.
У МОЗ пояснили, що треба знати про кашлюк і коли потрібно робити щеплення.
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Що таке кашлюк?
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"Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні", – кажуть у відомстві.
Кашлюк особливо небезпечний для немовлят до 1 року.
У них хвороба може протікати з зупинками дихання (апное), що може спричинити смерть.
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Як розпізнати кашлюк?
Симптомами хвороби є:
- спазматичний кашель (може тривати до 3-х місяців);
- помірний жар;
- нежить.
Хворобу можуть супроводжувати такі ускладнення:
- конвульсії;
- пневмонія (запалення легень);
- енцефалопатія (ураження головного мозку);
- апное (припинення дихальних рухів).
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Коли потрібно щепитись проти кашлюка?
Єдиний надійний захист від кашлюка забезпечує вакцинація, пояснюють у МОЗ.
В Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців.
Щеплення роблять вакциною АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця.
"Якщо ви або дитина пропустили щеплення за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте його", – наголошують у МОЗ.
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