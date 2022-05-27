Кашлюк у дітей: які симптоми і коли потрібно вакцинувати малюка? Інструкція МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 травня 2022

Кашлюк – це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему і проявляється в сильних нападах кашлю.

Ці напади можуть тривати місяцями й навіть призводити до зупинки дихання у дитини, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Уникнути важких проявів хвороби та ускладнень дозволяє вакцинація. 

У МОЗ пояснили, що треба знати про кашлюк і коли потрібно робити щеплення. 

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Що таке кашлюк?

 Фото: imagepointfr/Depositphotos

"Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні", – кажуть у відомстві. 

Кашлюк особливо небезпечний для немовлят до 1 року. 

У них хвороба може протікати з зупинками дихання (апное), що може спричинити смерть. 

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Як розпізнати кашлюк?

Симптомами хвороби є:

  • спазматичний кашель (може тривати до 3-х місяців);
  • помірний жар;
  • нежить.

Хворобу можуть супроводжувати такі ускладнення: 

  • конвульсії;
  • пневмонія (запалення легень);
  • енцефалопатія (ураження головного мозку);
  • апное (припинення дихальних рухів).

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Коли потрібно щепитись проти кашлюка?

Єдиний надійний захист від кашлюка забезпечує вакцинація, пояснюють у МОЗ.

В Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців. 

Щеплення роблять вакциною АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця. 

"Якщо ви або дитина пропустили щеплення за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте його", – наголошують у МОЗ.

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