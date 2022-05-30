Як отримати безкоштовні ліки під час війни? Пояснює НСЗУ

В Україні продовжує працювати програма "Доступні ліки", якою можна скористуватися незалежно від місця перебування і того, де виписали електронний рецепт.

Про це повідомила представниця Національної служби здоров’я Христина Петрик в ефірі Українського радіо.

Ліки за цією програмою відпускаються безкоштовно.

Знайти аптеку, де видають безкоштовні ліки за рецептом, можна за номером контакт-центру НСЗУ 1677.

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"Наразі така інформація на офіційному сайті закрита з міркувань безпеки", – пояснює Христина Петрик.

Вона нагадає, що в умовах війни ліки можна також отримати за паперовим рецептом, якщо у лікаря немає можливості виписати електронний.

Є також можливість отримати рецепт дистанційно.

"Якщо пацієнт користується програмою "Доступні ліки" і має зв'язок зі своїм лікарем онлайн, то пацієнт може отримати цей рецепт на свій телефон без відвідин лікаря, а сконтактуватися з ним онлайн", – кажуть у НСЗУ.

Якщо пацієнт не має зв'язку з лікарем, із яким підписав декларацію, він може звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги і отримати у нього рецепт на ліки.

Придбати ліки за рецептом можна у будь-якому регіоні Україні, незалежно від того, де видали рецепт.

"Немає прив'язки до місця реєстрації пацієнта, немає прив'язки до його фактичного місця проживання", – говорить Христина Петрик.

Про ситуацію з ліками на тимчасово окупованих територіях, НСЗУ не може надати інформацію, оскільки лише оплачує рецепти, виписані лікарями.

"Щодо доступу в конкретних регіонах, то тут актуальну інформацію зможуть надати інші органи, зокрема місцева влада, що безпосередньо залучена у цей процес", – говорить представниця служби.