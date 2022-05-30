Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші за безоплатні послуги? Пояснює НСЗУ

Держава гарантує українцям безкоштовну допомогу та медикаменти, які передбачені Програмою медичних гарантій.
Війна – це не причина для того, щоб у пацієнта вимагали гроші за надані послуги або ліки, наголошує Національна служба здоров'я України.
У відомстві пояснили, що робити, якщо вам відмовляються надавати послуги безоплатно.
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|Фото: AlexLipa/Depositphotos
Що робити, якщо з вас вимагають гроші?
✅ Якщо ви переконались, що ваші права порушують або вимагають гроші за послуги, які мають бути безоплатними, зверніться з офіційною скаргою.
✅ Якщо відмовляє лікар, напишіть скаргу до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.
✅ Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні.
✅ Також можна звернутися до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади. Зазвичай, у назві лікарні зазначено, хто власник.
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✅ Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ.
Це можна зробити:
- через контакт-центр за номером 16-77;
- на поштову адресу Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;
- або на електронну адресу info@nszu.gov.ua.
Нагадаємо, раніше у НСЗУ пояснювали, як отримати ліки безкоштовно під час війни.
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