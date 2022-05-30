Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші за безоплатні послуги? Пояснює НСЗУ

Держава гарантує українцям безкоштовну допомогу та медикаменти, які передбачені Програмою медичних гарантій.

Війна – це не причина для того, щоб у пацієнта вимагали гроші за надані послуги або ліки, наголошує Національна служба здоров'я України.

У відомстві пояснили, що робити, якщо вам відмовляються надавати послуги безоплатно.

Фото: AlexLipa /Depositphotos

Що робити, якщо з вас вимагають гроші?

✅ Якщо ви переконались, що ваші права порушують або вимагають гроші за послуги, які мають бути безоплатними, зверніться з офіційною скаргою.

✅ Якщо відмовляє лікар, напишіть скаргу до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

✅ Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я в вашому місті або регіоні.

✅ Також можна звернутися до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади. Зазвичай, у назві лікарні зазначено, хто власник.

✅ Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ.

Це можна зробити:

через контакт-центр за номером 16-77;

на поштову адресу Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;

або на електронну адресу [email protected]

Нагадаємо, раніше у НСЗУ пояснювали, як отримати ліки безкоштовно під час війни.