Які послуги можна отримати безкоштовно, якщо вам потрібна нескладна операція? Пояснення НСЗУ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
14935
1 лютого 2022

У 2022 році у Програмі медичних гарантій з’явилася нова послуга – хірургія одного дня. 

Це нескладні втручання, після яких пацієнт уже за кілька годин може поїхати додому – операції на оці, носі, кінцівках тощо.

У Національній службі здоров’я пояснили, які послуги передбачає хірургія одного дня.

Що входить до хірургії одного дня?

  • Огляд лікаря-анестезіолога і сама анестезія під час діагностичних, лікувальних процедур і безпосередньо хірургічного втручання.
  • У разі ускладнень – усі необхідні лабораторні дослідження, аналізи крові – загальний, на глюкозу тощо.
  • Електрокардіографія, рентген, ультразвукові дослідження тощо.
  • Післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення.
  • Ліки та медичні вироби з Нацпереліку та/або закуплені за рахунок різних програм тощо.
  • Якщо в процесі виникне потреба більш тривалої госпіталізації – пацієнта відправлять у стаціонар.

Окреме направлення для цього не потрібне.

Як отримати послугу безоплатно?

 Фото: shefkate/Depositphotos
  • Якщо ви хочете отримати допомогу безкоштовно, необхідно мати електронне направлення. 

Його виписує сімейний або інший лікар, який визначив, що операція необхідна, після необхідних аналізів та досліджень.

  • Також пацієнта можуть перевести з іншого закладу чи клінічного підрозділу або доставити бригадою екстреної допомоги.
  • Крім цього, пацієнт може сам звернутися до лікарні у невідкладному стані.

Вас також може зацікавити:

Хто і як може викликати мобільну бригаду для вакцинації проти COVID-19? Пояснення МОЗ

Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому? Пояснення НСЗУ

Які послуги можуть бути платними для пацієнта? Роз’яснення НСЗУ

Як отримати хірургічну допомогу безоплатно та куди звертатись, якщо з вас вимагають гроші за операцію. Пояснює НСЗУ

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10660
Подорожі

Поселили в окремі номери: як українські молодята через COVID-19 провели на Мадейрі медовий місяць на самоізоляції

Ольга Бондаренко
 18993
Суспільство

"Мої цього їсти не будуть!": як змінилося харчування у школах, що (не)так з меню і як привчити дітей до здорової їжі

Дарія Поперечна, Яна Осадча
 15964
Здоров'я

Знову укол?! Навіщо нам потрібна бустерна доза вакцини проти COVID-19 та яку обрати

Наталiя Бушковська