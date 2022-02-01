Які послуги можна отримати безкоштовно, якщо вам потрібна нескладна операція? Пояснення НСЗУ

У 2022 році у Програмі медичних гарантій з’явилася нова послуга – хірургія одного дня.
Це нескладні втручання, після яких пацієнт уже за кілька годин може поїхати додому – операції на оці, носі, кінцівках тощо.
У Національній службі здоров’я пояснили, які послуги передбачає хірургія одного дня.
Що входить до хірургії одного дня?
- Огляд лікаря-анестезіолога і сама анестезія під час діагностичних, лікувальних процедур і безпосередньо хірургічного втручання.
- У разі ускладнень – усі необхідні лабораторні дослідження, аналізи крові – загальний, на глюкозу тощо.
- Електрокардіографія, рентген, ультразвукові дослідження тощо.
- Післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення.
- Ліки та медичні вироби з Нацпереліку та/або закуплені за рахунок різних програм тощо.
- Якщо в процесі виникне потреба більш тривалої госпіталізації – пацієнта відправлять у стаціонар.
Окреме направлення для цього не потрібне.
Як отримати послугу безоплатно?
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- Якщо ви хочете отримати допомогу безкоштовно, необхідно мати електронне направлення.
Його виписує сімейний або інший лікар, який визначив, що операція необхідна, після необхідних аналізів та досліджень.
- Також пацієнта можуть перевести з іншого закладу чи клінічного підрозділу або доставити бригадою екстреної допомоги.
- Крім цього, пацієнт може сам звернутися до лікарні у невідкладному стані.
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