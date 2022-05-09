Оперний співак отримав 5 кульових поранень, коли евакуйовував людей на Харківщині

Яна Осадча журналіст
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9 травня 2022

29-річний оперний співак Сергій Іванчук потрапив під обстріл на Харківщині, коли евакуйовував людей.

Наразі його медичним потягом доправили до Львова, повідомляють у Першому медичному об'єднанні міста.

Сергій отримав 5 кульових поранень у печінку, легені, ноги та пальці руки.

Першу допомогу хлопцю надали в реанімації Харкова, де він пролежав 16 днів.

 Сергій Іванчук

"Від початку війни 29-річний хлопець вивіз із Салтівки (район Харкова, – ред.) та Охтирки (Сумська область, – ред.) близько 50 людей.

Без вагань кожного дня він сідав у своє авто та евакуйовував людей з гарячих точок", – розповідають медики.

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Зокрема, днями евакуаційним потягом до Львова доставили 8 людей, постраждалих внаслідок бойових дій в Донецькій області.

 Сергій отримав 5 кульових поранень у печінку, легені, ноги та пальці руки

Більшість людей з мінно-вибуховими травмами у середньому стані, двоє – у важкому.

 Евакуаційним потягом до Львова доставили 8 людей, постраждалих внаслідок бойових дій в Донецькій області

Одному чоловікові діагностували інфаркт.

 Львів щотижня приймає потерпілих внаслідок війни українців. Зокрема, поранених

"Наймолодшому пацієнту 26 років, найстаршому – 70. У кожного в руках речі – єдине та останнє, що їм вдалося забрати зі своїх зруйнованих домівок. У когось уже не залишилося рідних", – кажуть лікарі.




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