15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла 4 поранених з-під обстрілів

15-річна дівчина з Попасної двічі потрапила під обстріл при спробі евакуюватися. З простріляними ногами попри небезпеку вона вивезла 4 поранених дорослих до Бахмута.
Про героїчний вчинок дівчини повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Спершу дівчина їхала на пасажирському сидінні в оточенні інших односельчан, які наважились втекти. У салоні авто були ще 3 чоловіків та жінка. Вони самостійно намагались евакуювались з Попасної, але машину розстріляли росіяни.
Водій та пасажири отримали поранення, тоді дівчина вирішила пересісти за кермо.
|Kenan Reed / Unsplash
"Двох чоловіків поранило осколками, ще одного – дуже сильно. Мені довелось сісти за кермо та відвезти їх в Бахмут. Потрібна була термінова допомога, аби не втратити багато крові", – розказує дівчина.
Дорога була замінована – вибухові пристрої лежали у шаховому порядку, а далі – ще кілька перепон. Проте їм вдалося безпечно проїхати ділянку.
Утім, за поворотом стояли інші окупанти, які повторно розстріляли машину.
"Я нічого практично не могла зробити, машина заглохла. Я її ледь завела, але вона потім в дорозі все одного заглохла, бо прострелили акумулятор", – додає дівчина.
Кулі прошили не тільки авто, але людей у ньому. Молодій водійці довелося їхати з простріляними ногами.
"Наскільки могла – їхала. Мені це нелегко давалося, було дуже боляче. Але все ж таки – хоч якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами", – зізнається дівчина..
Загальна відстань, яку здолала юна героїня – близько 30 кілометрів. Зараз їй надають допомогу.
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