Ляшко пояснив, яка діяльність лікарів на окупованих територіях буде вважатися зрадою

Яна Осадча журналіст
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10 червня 2022

Якщо лікар виконує свої обов’язки на окупованій території та забезпечує життєдіяльність лікарні, його не вважатимуть колаборантом.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Якщо окупанти кажуть: "Ми вам платимо зарплату, а ви перебуваєте на території закладу", я, як міністр охорони здоров’я, буду відстоювати, що це не є співпрацею з окупантами. Тому що у медиків немає іншого виходу", – каже міністр.

Ляшко наголошує, що якщо медик бере у окупантів ліки чи бензин, то це – не  співпраця з окупантами, а робота для забезпечення життєдіяльності лікарні, яка повинна рятувати українців.

 Віктор Ляшко

Він також зазначив, що Україна продовжує виплачувати заробітну плату медичним працівникам, які знаходяться в окупації. Однак отримувати зарплату від окупантів Ляшко також не вважає злочином, бо на цих територіях може не бути доступу до банкоматів або російські військові призупинять обіг українських карток.

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"Тому зарплатня від російських окупантів не є співпрацею. Це просто виживання до того часу, поки наші Збройні сили України не прийдуть і не звільнять територію. Головне не визнавати  окупанта господарем", – говорить Ляшко.

Однак, як сказав міністр, людина буде вважатися колабораціоністом та зрадником, якщо проявляє ініціативу, щоб її призначили керівником, співпрацює з окупаційною владою з політичних мотивів та визнає законність окупації.

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