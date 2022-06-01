На окупованих територіях великий дефіцит ліків, РФ блокує спроби їх доставити – Ляшко

На тимчасово окупованих Росією територіях України спостерігається великий дефіцит медикаментів. Не вистачає навіть фізрозчинів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі всеукраїнського телемарафону 31 травня.

За його словами, поки що не було організовано жодного гуманітарного коридору, щоб українська сторона могла доставити ліки до закладів охорони здоров'я, які перебувають в окупації.

"Ми маємо комунікацію з головними лікарями, і на сьогодні відомо, що є проблема навіть з фізрозчинами. Лікарські препарати, які ми завезли з великим запасом, наприклад, для лікування онкохворих та діалізних хворих, поки ще є", – повідомив міністр.

Росіяни блокують спроби української сторони доставити ліки на тимчасово окуповані території. Фото: Ruslan-Lytvyn/ Depositphotos

Крім того, останнім часом значно ускладнилося питання потрапляння на окуповані росіянами території. Ляшко відзначив, що окупанти обстрілюють навіть волонтерів під час спроб доставити медикаменти до лікарень.

"Наприклад, на територію Херсонської області. Там обстрілюють і волонтерів, які допомагають міністерству завозити медичні препарати. На жаль, були і летальні випадки. Тому, ризикувати людьми ми не можемо, і волонтери також не погоджуються", – розповів Ляшко.

Наразі МОЗ комунікує із "Червоним Хрестом" та з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб змусити російську сторону вжити заходів в рамках Конвенції по захисту цивільного населення під час війни.

"У ній чітко говориться, що окупаційний режим зобов'язаний забезпечити медикаментами заклади охорони здоров'я, адже вони повинні виконувати свої функції, незалежно від того, що відбувається", – наголошує глава відомства.

Також Віктор Ляшко зазначив, що наразі 235 українських лікарень продовжують працювати, перебуваючи під російською окупацією.