Українцям безкоштовно робитимуть корекцію шрамів, отриманих під час війни

Українці, які отримали поранення та шрами під час війни, зможуть отримати безкоштовну естетичну корекцію в рамках ініціативи NoScar.

Медики проводитимуть корекції шрамів і рубців обличчя та тіла, а також реконструктивні операції з естетичних корекцій.

NoScar – це безстрокова ініціатива, тобто хірурги надаватимуть допомогу, поки до них будуть звертатися постраждалі пацієнти.

Корекцію шрамів можуть отримати всі охочі: чоловіки та жінки, військові та цивільні, діти та дорослі, повідомляє платформа Helsi.

Наразі до NoScar долучилися понад 40 пластичних хірургів, які проводитимуть естетичні та реконструктивні операції безкоштовно або з оплатою лише витратних матеріалів.

Як отримати допомогу?

✅ Заповніть форму на сайті no-scar.helsi.me.

✅ Після цього Helsi координує заявки пацієнтів з компанією Polytech Україна та підбирає лікаря з необхідними компетенціями.

✅ Після узгодження деталей щодо корекції, пацієнти самостійно координують час та місце проведення корекції з лікарем.

Дізнатися, які хірурги беруть участь у програмі #NoScar, також можна на сайті.

"Якщо ви чи ваші знайомі отримали травми, які передбачають естетичну корекцію, ми докладемо усіх зусиль, аби допомогти вам виправити це", – кажуть у Helsi.

Ініціативу розробила компанія Polytech Implants UA спільно з Helsi і технічним партнером Weblium.