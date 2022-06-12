Інсулін буде: у МОЗ заявили, що обмеження обігу ліків з РФ і Білорусі не спричинить дефіциту

Закон про обмеження обігу ліків з Росії та Білорусі не спричинить дефіциту препаратів в українських аптеках.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, закон здебільшого стосується бізнесу і не покликаний знизити якість лікування українських пацієнтів.

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"Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну", – підкреслив Комаріда.

Він наголосив, що обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, як-от інсулін, не буде обмежуватися. Також у МОЗ очікують, що нововведення лише стимулюватиме українські фармацевтичні компанії виготовляти нові препарати.

"Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки, я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів", – вважає перший заступник глави МОЗ.

Також він заявив, що необхідно "жорстко реагувати" на будь-які спекуляції чи маніпуляції щодо виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у Росії, які продаються в українських аптеках.

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Зазначимо, генеричні ліки пропонують альтернативу інноваційним препаратам. Вони містять ті ж активні інгредієнти, що й оригінальні інноваційні препарати, і зазвичай доступні в таких самих дозуваннях, як і оригінал. Відмінність полягає у назві самого препарату та ціні, адже генеричні компанії не займаються розробкою ліків "з нуля".

Нагадаємо, МОЗ відкрило для громадськості звіти про розподіл гуманітарної допомоги регіонам в умовах війни.