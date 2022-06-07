Ліки, транспорт, медобладнання: МОЗ відкрило звіти про розподіл гумдопомоги

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 червня 2022

Міністерство охорони здоров'я відкрило для громадськості звіти про розподіл гуманітарної допомоги. 

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Тепер громадяни за допомогою спеціального дешборду можуть перевірити, як МОЗ розподіляє гуманітарну допомогу, що надають українські і міжнародні організації та уряди країн.

Як свідчать дані дешборду, станом на ранок 7 червня за час війни МОЗ розподілило між регіонами майже 222 млн. одиниць гумдопомоги, зокрема:

  • понад 108 млн. одиниць ліків;
  • 23, 2 млн. од. витратних матеріалів;
  • 320 од. медичного транспорту;
  • 8,6 млн. од. засобів індивідуального захисту;
  • понад 178 тисяч од. медичного обладнання тощо.
 Дешборд МОЗ, де зазначається обсяг та вид наданої гумдопомоги 

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Дешборд – інтерактивний, його дані оновлюються кожної години, наголосили у МОЗ. При цьому інформації про те, який обсяг та вид гуманітарної допомоги надали кожному окремому регіону – немає. 

Також відомство опублікувало таблицю з пріоритетним переліком ліків, медичних виробів, витратних матеріалів, яких заклади охорони здоров'я потребують першочергово. Кожен охочий може долучитися до забезпечення лікарень. Для цього необхідно заповнити форму за посиланням.

"Життя людини є головною цінністю. Ескалація окупантської негідної війни не зупинила наших лікарів, які мужньо та самовіддано рятують життя кожного, хто цього потребує.

Усі заклади охорони здоров’я продовжують надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану. Однак вони теж потребують підтримки", – наголосили у МОЗ. 

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