У МОЗ пояснили, чому скасували прохідний бар’єр для вступу на медичні спеціальності

Причиною скасування прохідного бар’єру для вступу на медичні спеціальності стало те, що через пандемію та війну випускники не мали змоги якісно підготуватися до вступу.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак у коментарі "LIGA.Life".

Вона зазначила, що таке спрощення тимчасове і буде діяти лише на період воєнного стану.

Цьогоріч абітурієнтам, які поступають у медичні виші, необов’язково отримувати мінімум 150 балів на ЗНО, а вступникам на спеціальність фармацевтів – 130.

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Мінімальну кількість балів для вступу буде визначати медичний університет, однак цей показник не може бути нижчим за 100 балів.

"Якщо в університеті, наприклад, у Тернополі, буде велика кількість випускників, які хочуть вступити саме у цей виш, та матимуть високі бали за тест, то прохідний бал може бути і 180. Якщо в іншому регіоні ця галузь буде нецікава, то там можуть поставити і 120, але не менше 100 балів", – пояснює Микичак.

У МОЗ стверджують, що збираються встановлювати додаткові контролі якості освіти в медичних вишах. До того ж, в цьому році випускники здають не ЗНО, а мультипредметний тест, в якому немає профільних для медиків дисциплін: біології та хімії.

"Проблема якості медичних кадрів полягає не в тому, який бал на вступі. А в тому, хто вчить та як навчає. Тому нам важливо буде перевірити рівень освіти після першого курсу – анатомії, фізіології", – зазначила Микичак.

У Львівському національному медичному університеті вважають таке рішення МОЗ вимушеним через війну та відтік студентів за кордон.

"Можливо, у нас, на заході, побільшає вступників зі східних областей. Але треба теж враховувати, що Польща зробила безкоштовне навчання у медзакладах для українців польською мовою. Зважаючи на обставини, імовірно, ми матимемо менший набір студентів, ніж зазвичай. Думаю, що діти з заходу України будуть намагатися вступати за кордон, зокрема, до Польщі", – пояснює доцентка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Андріана Мальська.

Рішення МОЗ скасувати прохідні 150 балів для абітурієнтів викликало неоднозначну реакцію у суспільстві.

Зокрема колишній заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив, що тепер не існує жодного механізму відбору здібних і мотивованих абітурієнтів, а на медицину відтепер беруть всіх.