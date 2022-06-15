В Україні скасували прохідний бар’єр для вступу на медичні спеціальності

Цього року абітурієнтам скасували прохідний бар’єр у мінімум 150 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу на медичні спеціальності "Медицина" і "Педіатрія" та у 130 балів для вступників на спеціальність "Фармація, промислова фармація".

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, яке напередодні пропонувало спростити порядок вступу.

Крім того, медичним університетам дозволили самостійно визначати мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань. При цьому показник не може бути нижчим за 100 балів.

Реклама:

Причиною значного спрощення порядку прийому абітурієнтів на медичні спеціальності є те, що через пандемію та війну випускники не мали змоги якісно підготуватися до вступу. Тому відомство направило до Міністерства освіти лист з пропозицією запровадити особливий порядок вступу на медичні спеціальності на час воєнного стану.

"Цьогоріч, через війну, майбутні абітурієнти з різних областей опинилися в нерівних умовах. Через бойові дії та обстріли багато школярів сиділи в бомбосховищах, евакуювалися до більш безпечних регіонів та не мали доступу до освітнього процесу, що фактично поставило на паузу якісну підготовку до вступу.

Зараз МОЗ докладає максимум зусиль, аби створити найбільш сприятливі умови для підготовки медичних фахівців та зберегти наявних студентів, які навчаються на медичних спеціальностях", – наголосив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Зазначимо, колишній заступник міністра охорони здоров’я та лікар Олександр Лінчевський розкритикував скасування прохідного балу та спрощення процедури для вступників на медичні спеціальності.

Він вважає, що такі дії ставлять під загрозу рівень знань серед майбутніх студентів-медиків. Також його обурює, що випускники, "які не спроможні отримати 150 балів на ЗНО тепер стануть лікарями".

Реклама:

"Тепер не існує жодного механізму відбору здібних і мотивованих абітурієнтів. На медицину відтепер беруть всіх.

Так, вони складуть всі іспити, бо для отримання диплому тепер достатньо лише 50% правильних відповідей, так, вони зможуть купити оцінку, іспит, диплом, бо незалежний міжнародний іспит також скасований", – заявив Лінчевський.

У МОЗ також закликали випускників загальноосвітніх шкіл та коледжів вступати до українських державних медичних університетів. Йдеться про 15 університетів та 2 академії, що належать до сфери управління міністерств. Перелік державних університетів можна переглянути за посиланням.

Можна обрати з 9 спеціальностей: