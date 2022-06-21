У Києві зросла кількість людей, які отруїлися шаурмою

У Дарницькому районі столиці 23 людини отруїлися шаурмою.

Станом на 21 червня серед постраждалих є 3 дітей, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві.

"Швидкопсувну їжу продавали з двох яток у Дарницькому районі столиці – на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму", – розказав Олег Рубан, очільник управління Держспоживслужби.

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Він додав, що підприємство вже закрили, а обладнання – демонтували.

Фото: Patrisyu / Depositphotos

Випадки кишкової інфекції зареєстрували після вживання шаурми у павільйонах за адресою:

вулиця Ахматової,44;

вулиця Урлівська, 11;

проспект Бажана, 3.

Через масове отруєння відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Разом з тим, в усіх районах Києва проводитимуть перевірки схожих продовольчих точок, щоб не допустити факту реалізації цього ж м'яса.

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