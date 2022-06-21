У Києві зросла кількість людей, які отруїлися шаурмою

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
13709
21 червня 2022

У Дарницькому районі столиці 23 людини отруїлися шаурмою. 

Станом на 21 червня серед постраждалих є 3 дітей, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві. 

"Швидкопсувну їжу продавали з двох яток у Дарницькому районі столиці – на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму", – розказав Олег Рубан, очільник управління Держспоживслужби.

Він додав, що підприємство вже закрили, а обладнання – демонтували. 

 Фото: Patrisyu / Depositphotos

Випадки кишкової інфекції зареєстрували після вживання шаурми у павільйонах за адресою:

  • вулиця Ахматової,44;
  • вулиця Урлівська, 11;
  • проспект Бажана, 3.

Через масове отруєння відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Разом з тим, в усіх районах Києва проводитимуть перевірки схожих продовольчих точок, щоб не допустити факту реалізації цього ж м'яса. 

Читайте також: Як вберегтись від кишкових інфекцій в умовах літа і війни? Поради від МОЗ




 26573
Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
 36312
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
 19068
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець

Головне на сайті


Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
У Львові мама загиблого воїна Артема Димида заспівала сину останню колискову. ВІДЕО
Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі
Національний музей історії України оголосив 21 червня Днем пекторалі
Для дітей з України спростять візові правила в'їзду до Великої Британії
Бренд "Дія" – у шортлисті престижної нагороди "Каннські леви 2022"
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець