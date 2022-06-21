У Києві зросла кількість людей, які отруїлися шаурмою

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
16130
21 червня 2022

У Дарницькому районі столиці 23 людини отруїлися шаурмою. 

Станом на 21 червня серед постраждалих є 3 дітей, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві. 

"Швидкопсувну їжу продавали з двох яток у Дарницькому районі столиці – на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму", – розказав Олег Рубан, очільник управління Держспоживслужби.

Реклама:

Він додав, що підприємство вже закрили, а обладнання – демонтували. 

 Фото: Patrisyu / Depositphotos

Випадки кишкової інфекції зареєстрували після вживання шаурми у павільйонах за адресою:

  • вулиця Ахматової,44;
  • вулиця Урлівська, 11;
  • проспект Бажана, 3.

Через масове отруєння відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Разом з тим, в усіх районах Києва проводитимуть перевірки схожих продовольчих точок, щоб не допустити факту реалізації цього ж м'яса. 

Читайте також: Як вберегтись від кишкових інфекцій в умовах літа і війни? Поради від МОЗ

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2065
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2934
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20733
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій