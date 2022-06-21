Чим небезпечна стійкість до антибіотиків і як її уникнути? Поради МОЗ

Лікувати бактеріальні інфекційні хвороби на кшталт пневмонії чи туберкульозу з кожним роком стає складніше. Однією із причин цього є розвиток антибіотикорезистентності у людей.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що стійкість до антибіотиків – один із найбільших викликів для систем охорони здоров’я по всьому світі. Адже нових антибіотиків за останні десятиліття майже не з’являлося, а організми людей та тварин так і залишилися вразливими до збудників хвороб.

"Нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які наразі швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними", – застерігають у МОЗ.

У зв'язку з цим у відомстві розповіли, як виникає та коли збільшуються ризики розвитку резистентності, а також що необхідно робити, аби запобігти стійкості бактерій в організмі до антибіотиків.

Чим небезпечна антибіотикорезистентність і як її уникнути?

Більшість мікробів не шкідливі і навіть корисні для людини, але деякі з них можуть сприяти розвитку хвороб. Препарати для лікування таких захворювань називають антимікробними. Найбільш відомими антимікробними препаратами є антибіотики, які вбивають або зупиняють ріст бактерій.

Коли людина вживає антибіотики, завжди існує ризик того, що деякі бактерії стануть стійкими до нього. Такі препарати вбивають або призупиняють ріст бактерій, однак невелика група них може встояти. Більше того, вони ростуть і поширюються, а іноді можуть навіть передавати таку стійкість іншим бактеріям, наголошують у МОЗ.

Мікроби задля виживання винаходять нові захисні стратегії – "механізмами резистентності". Водночас бактерії "записують" їх на свою ДНК і у такий передають резистентність наступним "поколінням".

Коли збільшуються ризики розвитку резистентності

Найбільш вагомий чинник, який сприяє розвитку стійкості бактерій до антибіотиків – це надмірне вживання таких ліків, коли у цьому насправді немає необхідності.

"Антибіотики не діють на віруси. Тож коли ви починаєте приймати антибіотик при ГРВІ, ви підвищуєте ризик антибіотикорезистентності", – підкреслюють у відомстві.

Також ризик розвитку стійкості бактерій до антибіотиків зростає, якщо ви не дотримуєтеся режиму прийому ліків у ситуаціях, коли вони потрібні. Наприклад, якщо припинити приймати антибіотики занадто рано, ліки можуть не вбити всі бактерії, що стали збудниками хвороби. В результаті ті, що "вижили", можуть стати стійкими.

Як запобігти розвитку резистентності до антибіотиків. Профілактика

✅ Передусім, у МОЗ рекомендують дотримуватися правил гігієни. Одним із найкращих і найпростіших способів видалення мікробів, а отже і профілактики хвороб, є регулярне й ретельне миття рук з милом (протягом 20 секунд до, під час і після приготування їжі, а також перед її вживанням).

✅ Також важливо дотримуватися правил безпеки харчових продуктів – ретельно мити та термічно обробляти те, що ви вживаєте у їжу, зокрема продукти тваринного походження.

Річ у тім, що тварини, як і люди, мають мікроорганізми в кишківнику. Використання антибіотиків в тваринництві призводить до "виживання" резистентних бактерій. Коли таких тварин використовують для виробництва продуктів харчування, у них можуть міститися стійкі до дії антибіотиків мікроби.

Також такі бактерії можуть проникати у навколишнє середовище і розповсюджуватися на фрукти, овочі або інші продукти, для поливу яких можуть використовувати забруднену (інфіковану) вода.

✅ У МОЗ також закликають не нехтувати вакцинацією. Це стосується і дорослих, і дітей.

"Чим менше ви хворієте, тим менше ризиків виникнення станів, які потребуватимуть прийому антибіотиків. Відповідально ставтеся до приймання антибактеріальних препаратів", – наголошують у відомстві.

Також у відомстві надали перелік рекомендацій, які допоможуть запобігти розвитку резистентності до антибіотиків:

якщо ви захворіли, дотримання рекомендацій лікаря – найкращий спосіб запобігти резистентності;

не приймайте антибіотик для лікування вірусних інфекцій;

не зберігайте залишок антибіотиків на випадок наступної хвороби;

не займайтеся самолікуванням – приймайте антибіотики виключно за призначенням лікаря;

дотримуйтеся режиму приймання антибіотиків;

завершіть повний курс лікування, навіть якщо почуваєтеся краще;

ніколи не приймайте антибіотики, призначені іншим особам і не давайте свої тим, кому їх не призначав лікар.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року медичні заклади почали вести облік вживання антибіотиків.