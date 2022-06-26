У ВООЗ вирішили поки не прирівнювати спалах віспи мавп до ситуації з COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 червня 2022

Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила не визнавати поширення мавпячої віспи у світі надзвичайною ситуацію.

Утім, у ВООЗ занепокоєні розповсюдженням хвороби та обіцяють спостерігати за поширенням мавпячої віспи, повідомляє Reuters.

"Я глибоко стурбований спалахом мавпячої віспи, це явно загроза здоров’ю, з якою я та мої колеги у ВООЗ дуже уважно стежимо", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Статус "глобальної надзвичайної ситуації" наразі стосується лише пандемії COVID-19 та зусиль міжнародної спільноти з ліквідації поліомієліту.

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 Фото: micheleursi/Depositphotos

За даними ВООЗ, впродовж останніх шести тижнів було зареєстровано понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп 48 країнах світу.

Також від хвороби померла одна людина в країні, де ця хвороба зазвичай не поширюється.

Упродовж 2022 року також було зафіксовано майже 1500 випадків захворювання та 70 смертей у Центральній Африці, де ця хвороба є більш поширеною, в основному в Демократичній Республіці Конго.

Нині в світі існують вакцини та засоби для лікування віспи мавп, хоча їхня кількість обмежена.

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