У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Яна Осадча журналіст
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10 червня 2022

У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

Про це повідомляє інформаційна агенція PAP з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Адама Нездельського.

Окрім того, у країні віспу мавп підозрюють у 10 пацієнтів, їхні зразки наразі досліджуються.

Пацієнт, якого госпіталізували з підтвердженим діагнозом, перебуває в ізоляції в одній з лікарень Варшави.

 Фото: stockasso/Depositphotos

Нагадаємо, раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.

Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.

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На початку травня 2022 року випадки захворюваності на віспу мавп стали виявляти в Європі.

У Нігерії зафіксували смерть людини від мавпячої віспи. В Україні наразі немає підтверджених випадків хвороби.

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