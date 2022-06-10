У Польщі зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.
Про це повідомляє інформаційна агенція PAP з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Адама Нездельського.
Окрім того, у країні віспу мавп підозрюють у 10 пацієнтів, їхні зразки наразі досліджуються.
Пацієнт, якого госпіталізували з підтвердженим діагнозом, перебуває в ізоляції в одній з лікарень Варшави.
|Фото: stockasso/Depositphotos
Нагадаємо, раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи.
Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.
Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.
Читайте також: ВООЗ зареєструвала понад 1000 випадків мавпячої віспи за межами Африки
На початку травня 2022 року випадки захворюваності на віспу мавп стали виявляти в Європі.
У Нігерії зафіксували смерть людини від мавпячої віспи. В Україні наразі немає підтверджених випадків хвороби.
Читайте також: У ВООЗ розповіли, чи потрібна світу масова вакцинація проти мавпячої віспи