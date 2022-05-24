Які шанси, що мавпяча віспа пошириться в Україні? Пояснює головний санлікар

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 травня 2022

Шанси поширення мавпячої віспи в Україні дуже малі – зокрема через те, що шляхів передачі вірусу не так багато, як було з COVID-19.

Також наразі в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи. 

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону 24 травня.

"Шанси поширення територією України мавпячої віспи є дуже малі. 

Україна не є країною для транзиту до країн Африки, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів не багато, і шлях передачі вірусу не такий простий, як при коронавірусі", – сказав він.

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 Фото: [email protected]/Depositphotos

Кузін також наголосив, що якщо українці інфікуються за кордоном, то система охорони здоров'я має відповідні вказівки, як діагностувати випадки захворювання.

"Ми налагодили обмін інформацією епідеміологів України з Європейським Союзом, усі підозрілі випадки розслідуватимуть", – додав лікар.

Наразі у світі зареєстровано 258 випадків захворювання на мавпячу віспу – 171 підтверджених, і 87 – підозр на захворювання.

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"Ми зараз перебуваємо на етапі готовності та моніторингу ситуації. Станом на сьогодні випадків захворювання в Україні немає", – сказав головний санлікар.

Вірус мавпячої віспи є стабільним і не так швидко мутує порівняно з COVID-19, а перебіг хвороби – значно легший, ніж у натуральної віспи.

Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт із хворим, пояснює Ігор Кузін.

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