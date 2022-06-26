Як допомогти людям, які опинились під завалами? Поради МОЗ

26 червня Київ знову потрапив під російські обстріли, в результаті якого люди постраждали через руйнування будинку.

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як правильно надавати допомогу людям, які опинились під завалами.

У людей, які потрапили під завал, може розвинутись небезпечний стан, який називається "синдромом довготривалого здавлення".

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Він виникає через здавлення частин тіла уламками споруд, масивами ґрунту, тривалим стисканням кінцівки масою власного тіла.

Як допомогти постраждалому?