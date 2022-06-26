Як допомогти людям, які опинились під завалами? Поради МОЗ

26 червня Київ знову потрапив під російські обстріли, в результаті якого люди постраждали через руйнування будинку.

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як правильно надавати допомогу людям, які опинились під завалами.

У людей, які потрапили під завал, може розвинутись небезпечний стан, який називається "синдромом довготривалого здавлення".

Він виникає через здавлення частин тіла уламками споруд, масивами ґрунту, тривалим стисканням кінцівки масою власного тіла.

Як допомогти постраждалому?