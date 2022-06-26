Як допомогти людям, які опинились під завалами? Поради МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 червня 2022

26 червня Київ знову потрапив під російські обстріли, в результаті якого люди постраждали через руйнування будинку.

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як правильно надавати допомогу людям, які опинились під завалами.

У людей, які потрапили під завал, може розвинутись небезпечний стан, який називається "синдромом довготривалого здавлення".

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Фото: Depositphotos

Він виникає через здавлення частин тіла уламками споруд, масивами ґрунту, тривалим стисканням кінцівки масою власного тіла.

Як допомогти постраждалому?

  • Переконайтесь, що немає небезпеки та заспокойте людину, поясніть їй свої дії.
  • Спитайте, як довго людина знаходилась під тиском уламків. Якщо вона без свідомості, слід вважати, що пройшло більше 10 хвилин.
  • Якщо з моменту стискання пройшло більше 10 хвилин не потрібно звільняти стиснену частину тіла людини.
  • Викличте швидку допомогу та спостерігайте за людиною до приїзду медиків, після чого передайте їм всю отриману інформацію.
  • Якщо з моменту стискання людини пройшло менше 10 хвилин, слід звільнити стиснену частину тіла.
  • У разі кровотечі потрібно накласти тиснучу пов'язку, за необхідності можна накласти кровоспинний джгут.
  • Якщо є перелом кінцівки, потрібно її знерухомити за допомогою шин чи підручних засобів.
  • Якщо з моменту стискання пройшло більше 10 хвилин, звільняти людину не варто, але якщо потрібна термінова евакуація, перед звільненням накладіть постраждалому кровоспинний джгут.
  • Також потрібно вкрити людину термопокривалом або ковдрою.

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