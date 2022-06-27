Термінових донацій крові не треба – Ляшко про ситуацію у Кременчуці

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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27 червня 2022

Станом на вечір 27 червня у Кременчуці достатньо запасів крові для постраждалих від ракетного обстрілу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. 

"Під час наради представники місцевих медичних служб наголосили: попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо.

Додаткові термінові донації не потрібні", – зазначили у відомстві.

 Фото: ДСНС

У міністерстві також наголосили: якщо ситуація зміниться, про це повідомлять.

Нагадаємо, 27 червня російська ракета влучила у торговельний центр у Кременчуці. Кількість жертв станом на 21 годину становить 11 загиблих та 40 поранених.

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