Лікарі розповіли про стан 7-річної дівчинки, яка постраждала під час обстрілів Києва

Вранці 26 червня російські окупанти здійснили чергові обстріли столиці України.

У результаті постраждали загинув чоловік, одна жінка опинилась під завалами, а 7-річна дитина отримала травми.

У національній дитячі лікарні "Охматдит" розповіли про стан дівчинки. Дитину дістали з-під завалів, в результаті ракетного обстрілу вона отримала травми середнього ступня тяжкості.

Фото: "Охматдит"

"Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна", – повідомили в "Охматдиті".

У лікарні дитині надали медичну допомогу і зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

На звістку про травмування дівчинки відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який закликав країни G7 запровадити ще більше санкцій проти РФ через ранкові обстріли Києва.

"Ця маленька семирічна дівчинка мирно спала у себе вдома в Києві, допоки російська крилата ракета не влучила в її будинок.

Багато інших дітей та батьків по всій Україні перебувають під російськими обстрілами", – написав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, окрім житлового будинку, був пошкоджений і дитячий садок.