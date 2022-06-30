Львівські лікарі сформували штучний стравохід 6-річній дівчині

У лікарні Святого Миколая у Львові медики створили штучний стравохід для маленької пацієнтки з Ковеля.

Про унікальну операцію повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Упродовж кількох років медики робили операції для підтримки стану. Але для того, щоб повернути дівчинці можливість повноцінного життя та харчування, необхідно було зробити реконструктивну операцію.

Медики замінили стравохід пацієнтки кишковим трансплантатом.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Вони зазначають, що такі операції для маленьких пацієнтів – рідкість. Проте лікарям вдалося зробити новий орган для 6-річної дитини.

"Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду", – йдеться у повідомленні.

Дівчинка у дворічному віці ненароком випила мийний засіб. Хімічна рідина спричинила важкі опіки стравоходу. Функції ковтання та просування їжі були порушені.

Тому лікарі регулярно проводили операції та розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Згодом і це перестало допомагати. Тоді пацієнтці встановили гастростому – трубочку в животі, по якій їжа вводилася одразу у шлунок.

Але дівчинка не могла ковтати навіть воду та слину, тому мусила постійно носити із собою хустинку.

У вересні вона має піти в школу. Тому мама звернулась до медиків, щоб вони вилікували її доньку.