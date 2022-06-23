"Кришталева дитина": українські медики провели унікальну операцію 9-річній дівчинці з рідкісним захворюванням

Дитячі лікарі із львівської лікарні св. Миколая провели складну операцію дитині, яка має рідкісне генетичне захворювання кісток.
9-річна Віка із Львівщини за своє життя 10 разів ламала кінцівки, а найменший удар загрожує їй переломом, розповіли у лікарні.
Її діагноз – недосконалий остеогенез є рідкісною недугою, через яку кістки стають ламкими, а скелет деформується. Таких дітей часто називають "кришталевими".
Хворобу у Віки виявили ще на другому році життя після чергового перелому, лікарі попередили, що цей стан не лікується.
|Фото: лікарня св. Миколая
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"Стегнову кістку Віка зламала, коли вчилася ходити, у два роки – лікоть, під час поїздки на озеро – палець, пізніше – зап’ястя, а ще багато разів - малу та велику гомілкову кістки", – розповідають в лікарні.
Для дівчинки життя було суцільним страхом травмуватись, батьки дівчинки після чергового перелому звернулись до фахівців із лікарні св. Миколая.
У неї діагностували перелому обох кісток гомілки зі зміщенням правої кінцівки. Щоб вирівняти ніжку дитини, лікарі вдалися до унікальної операції: багаторівневої остеотомії.
Лікарі встановили дитині титанові фіксатори, які зробили кістки Віки більш стійкими до ушкоджень.
"Операція минула успішно. Вікусі зняли гіпс і вона легко може ступати на ніжку. Пізніше дівчинці планують прооперувати й другу нижню кінцівку", – кажуть у лікарні.
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