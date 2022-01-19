Однорічній дитині вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора

В Україні вперше трансплантували печінку від посмертного донора однорічному малюку.

Орган для операції привезли вертольотом 12 січня, повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова.

"Нині, на сьому добу після операції, можемо нарешті сказати: печінка працює, стан дитини стабільний", – кажуть лікарі.

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Хлопчик Артем із маленького села на Прикарпатті народився з непрохідними жовчовивідними шляхами.

У 3 місяці йому діагностували атрезію жовчних протоків і виражену печінкову недостатність.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

"Хворобу в малюка видавали жовта шкіра та склери очей, а ще великий животик. Печінка поступово відмовляла", – розповіли у лікарні.

У серпні матері малюка сказали, що єдиний спосіб врятувати сина – трансплантувати печінку.

Раніше дітям такого віку не робили пересадки органів від посмертного донора, а ніхто з сім’ї Артема для цього не підходив.

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Протягом 4 місяців хлопчик з мамою жив у лікарні, де відсвяткував і свій перший день народження.

Однак 12 січня стало відомо, що в обласній клінічній психоневрологічній лікарні у Вінниці є донор.

Це був 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма.

Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але його сім’я підписала згоду на вилучення органів.

Печінку, яка поза тілом "живе" максимум 12 годин, з Вінниці привіз вертоліт Нацполіції.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

У дитячій лікарні на Орлика на орган вже чекали трансплантологи з Першого територіального медичного об’єднання та їхні колеги з лікарні "Феофанія".

Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти її частину для маленького пацієнта.

Потім вони проводили саму трансплантацію, яка тривала близько 12 годин.

Операція, за словами лікарів, "була надскладною", але пройшла успішно.

Наразі хлопчик лежить у реанімації під цілодобовим спостереженням.

"Успішна операція – це лише половина шляху, попереду не менш складна його частина, виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом.

Та наш колектив докладає максимум зусиль, але Артемко пройшов свій шлях до одужання якомога швидше", – запевняють лікарі.

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