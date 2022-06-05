Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно? Пояснює НСЗУ

Яна Осадча журналіст
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5 червня 2022

Через війну українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування і подальшої реабілітації.

Що входить до переліку безкоштовних послуг реабілітації та як її отримати, пояснюють у Національній службі здоров’я України.

У програму медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи.

Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого доктора.

 Фото: lightwavemedia/Depositphotos

Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.

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Що входить у перелік послуг з реабілітації:

🏥Проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами.

🏥Встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування.

🏥Реабілітація та моніторинг стану пацієнта.

🏥Виконання лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі.

🏥Консультації відповідних фахівців, наприклад, невропатолога та ЛОРа.

🏥Оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги.

🏥Психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, зокрема, внаслідок воєнних дій.

🏥Навчання рідних догляду за пацієнтом.

🏥У разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також надається харчування та цілодобовий медсестринський догляд.

Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.

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