Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно? Пояснює НСЗУ

Через війну українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування і подальшої реабілітації.
Що входить до переліку безкоштовних послуг реабілітації та як її отримати, пояснюють у Національній службі здоров’я України.
У програму медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи.
Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого доктора.
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Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.
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Що входить у перелік послуг з реабілітації:
🏥Проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами.
🏥Встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування.
🏥Реабілітація та моніторинг стану пацієнта.
🏥Виконання лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі.
🏥Консультації відповідних фахівців, наприклад, невропатолога та ЛОРа.
🏥Оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги.
🏥Психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, зокрема, внаслідок воєнних дій.
🏥Навчання рідних догляду за пацієнтом.
🏥У разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також надається харчування та цілодобовий медсестринський догляд.
Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.
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